Im Höhenflug

Daniel Reinhardt / dpa Im nordöstlichen Flächenland hofft die Partei auf den Wiedereinzug ins Parlament (Symboldbild)

Im Sog des positiven Bundestrends der Partei sind Bündnis 90/Die Grünen auch in Mecklenburg-Vorpommern (MV) auf einem Höhenflug. Lagen sie seit Monaten in den Umfragen konstant bei zehn Prozent, erreichten die Grünen des Bundeslandes bei der letzten Erhebung Mitte Mai gar 14 Prozent. Bei der parallel zur Bundestagswahl stattfinden Landtagswahl am 26. September dürften die Grünen wieder in den Landtag einziehen, nachdem sie 2016 mit 4,8 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert waren. Für gute Stimmung ist also gesorgt, wenn am Sonnabend und Sonntag 111 Delegierte zu einer rein digitalen Landesdelegiertenkonferenz zusammengeschaltet werden. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: Beratung und Verabschiedung des Programms für die Landtagswahl. Zu dem Entwurf liegen zahlreiche Änderungsanträge vor.

Wenig überraschend setzt auch der Landesverband MV auf den grünen Wahlkampfschlager Klimaschutz. Im fast 130 Seiten starken Programmentwurf unter dem launigen Motto »Mal ehrlich: Für Klima, Land und Miteinander« stehen die Forderungen zum Thema an erster Stelle. »Wir retten das Klima!« heißt es da vollmundig. Wie im Programm der Bundespartei wird auch in diesem Papier versprochen, Klima und Umwelt zu retten, ohne den naturzerstörenden Kapitalismus wirklich anzutasten. Richten sollen es vor allem technische Lösungen wie mehr Solaranlagen oder die umstrittene Wasserstofftechnologie.

Konkret fordern die Verfasser des Entwurfs unter anderem, dass Klimaschutz als Staatsziel in der Landesverfassung verankert und das Land bis spätestens 2040 klimaneutral wird. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Gebiete für Windparks auf mindestens zwei, für Photovoltaik auf ein Prozent der Landesfläche erweitert und drei von vier Gebäudedächern mit Solaranlagen ausgestattet werden. Mit dem Einsatz neuer Speichertechnologien – etwa mit Hilfe von »grünem Wasserstoff« – sowie der Ansiedlung energieintensiver Unternehmen soll die Nutzung von Ökostrom vor Ort intensiviert werden. Standortgemeinden von Windparks sollen risikofrei zwei Prozent der Einnahmen erhalten.

Für die Landwirtschaft fordert der Entwurf, dass der Ökolandbau in Mecklenburg-Vorpommern bis 2030 auf 30 Prozent der Nutzfläche ausgebaut und der Wald durch Neuanpflanzungen deutlich vergrößert werden soll. Anerkannte Verbände sollen Klagerecht bei Verstößen gegen den Tierschutz erhalten. Zudem streben die Grünen einen flächendeckend vernetzten Nahverkehr mit kurzen Takten an.

Die Grünen haben aber nicht nur für die Umwelt was übrig, sie bekennen in ihrem Programmentwurf auch ihre Zuneigung zur Europäischen Union. So wird gefordert, dass der Europatag am 9. Mai landesweiter Feiertag wird. Man kann das als Affront gegenüber all denen interpretieren, die schon länger fordern, dass der 8. Mai zum Feiertag gemacht wird, um dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung des Kontinents vom Faschismus zu gedenken.

Mit dem Wahlprogramm wolle man »ganz konkrete Schritte aufzeigen, wie wir Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Jahren voranbringen wollen«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag Anne Shepley, die bereits Ende Oktober als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nominiert wurde, gemeinsam mit Harald Terpe. »In echtem Klimaschutz stecken große Chancen für unseren Arbeitsmarkt und für unser soziales Miteinander«, behauptete die Grünen-Politikerin. Sie hatte sich zuletzt als Reaktion auf die folgenschweren Brände in Schweinezuchtanlagen in dem Bundesland mit Forderungen nach grundlegenden Agrar­reformen und mehr Tierschutz profiliert.

Der Grünen-Landesverband ist der erste der großen Parteien Mecklenburg-Vorpommerns, der ein Wahlprogramm präsentiert. Für den 12. Juni haben Die Linke und FDP ihre Programmparteitage geplant, für das Wochenende darauf SPD und CDU. Die Delegiertenkonferenz der Grünen wird live im Internet übertragen und kann von jedermann verfolgt werden.