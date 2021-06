Suche nach alternativen Minen

REUTERS/Stringer China, das 60 Prozent des globalen Outputs an seltenen Erden fördert und einen Großteil exportiert, hat selbst einen steigenden Bedarf (Hafen in Lianyungang)

Sie könnte die drittgrößte Seltene-Erden-Mine der Welt nach Bayan Obo (China) und Mountain Pass (USA) werden: die Lagerstätte Kvanefjeld im Südwesten Grönlands, nur ein paar Kilometer von dem Städtchen Narsaq entfernt. Das Unternehmen Greenland Minerals will dort insbesondere Neodym und Praseodym fördern, zwei Metalle, die derzeit besonders begehrt sind. Greenland Minerals hat seinen Sitz in Australien; größter Anteilseigner ist jedoch die chinesische Shenghe Resources Holding, die auch das Know-how stellt und deshalb dominierender Faktor in der Firma ist. Erhält Greenland Minerals die Fördergenehmigung, würde das aufwendige Herauslösen der Metalle aus den Mineralen, das Grönland selbst nicht leisten kann, in China vorgenommen. Grönland, ein autonomer Bestandteil Dänemarks, der nach Eigenstaatlichkeit strebt, könnte auf zusätzliche Einnahmen von 245 Millionen US-Dollar (201 Millionen Euro) pro Jahr hoffen. Eigentlich standen die Chancen auf eine Realisierung des Projekts nicht schlecht.

Das Problem: Die Lagerstätte in Kvanefjeld enthält auch Uran, das Greenland Minerals ebenfalls fördern wollte. Die Aussicht, in Zukunft Uranbergbau vor der Haustür zu haben, hat in Narsaq und weit darüber hinaus für ungewöhnlich heftigen Protest gesorgt. Kurzfristig angesetzte Parlamentswahlen konnte am 6. April die linke, auf Umweltthemen orientierte Partei Inuit Ataqatigiit (»Gemeinschaft der Inuit«) gewinnen, die Uranbergbau grundsätzlich ausschließt. Damit droht Kvanefjeld und Greenland Minerals nun das plötzliche Aus.

Zum Zuge kommen könnte dann das Unternehmen Tanbreez, das gleichfalls aus Australien kommt, dessen australischer Chef sich aber um Finanzierung in den Vereinigten Staaten bemüht. Tanbreez will die ebenfalls wenige Kilometer von Narsaq entfernte Lagerstätte Kringlerne ausbeuten, in der wohl vor allem Cer und Lanthan zu holen ist. Tanbreez gibt an, in Kringlerne gebe es kein Uran; das könnte für Grönlands neue Regierung den Ausschlag geben, denn auch Inuit Ataqatigiit spricht sich nicht gegen Bergbau an sich aus. Tanbreez will erklärtermaßen auf chinesische Technologie verzichten und die Metalle nicht in China aus den Mineralen lösen lassen, sondern an einem noch unbekannten Ort. Sollte es der australischen Lynas Corporation gelingen, in Texas eine entsprechende Fabrik zu errichten, wäre das wohl die bevorzugte Adresse. Beobachter weisen darauf hin, dass Tanbreez im Sommer 2019 Gespräche mit der Trump-Administration führte – wenige Wochen vor der Mitteilung des damaligen US-Präsidenten, er denke darüber nach, Grönland zu kaufen: die wohl zuverlässigste Option, chinesische Unternehmen fernzuhalten. Neben den seltenen Erden waren damals allerdings in hohem Maß auch geostrategische Überlegungen im Spiel: Schon heute unterhalten die US-Streitkräfte mit der Thule Air Base ihren nördlichsten Militärstützpunkt in Grönland.