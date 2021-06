Zur Not mit dem Bolzenschneider

Paetzel /imago images/Nordphoto »Unser Ziel ist, dass der Fußball für alle Menschen geöffnet wird«: Partie des FC St. Pauli vs. TSG 07 Burg Gretesch (21.9.2019)

Frauenfußball, auf das Wort reagiert Nico Appel allergisch. »Man könnte mich morgens um vier aus dem Bett werfen, und ich würde so richtig ausrasten, wenn ich dieses Wort höre«, sagt sie im Gespräch mit jW. Ihre Mitstreiterin Barbara Klawun teilt die Abneigung. Es gebe ja auch keinen Frauenvolleyball oder keinen Männerhochsprung, führt sie aus. Es gebe nur Fußball, und der werde von Männern ebenso wie von Frauen gespielt. Appel und Klawun gehören zu den Frauen, die beim FC St. Pauli gegen Widerstände durchgesetzt haben, dass auch weibliche Teams im Verein kicken dürfen. Sie sind gewissermaßen zwei der Pionierinnen der heutigen Abteilung Frauen- und Mädchenfußball mit neun Teams, von denen eines – die 1. Frauen – in der Regionalliga spielt.

Vor 30 Jahren fingen Klawun und Appel an, und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Schon 1972 hatte es ein ­erstes braun-weißes Frauenteam gegeben, dass jedoch nach nur zwei Jahren wegen starker Widerstände im Verein aufgelöst wurde. Ende der 80er hatte sich die gesellschaftliche Stimmung, besonders auf St. Pauli, dann so gewandelt, dass ein neuer Anlauf sinnvoll schien. Die Kämpfe um die besetzten Häuser an der Hafenstraße hatten den Kiez politisiert. Mit der Besetzung des ehemaligen ­Flora-Theaters im Schanzenviertel kam ein zweites Symbol des Widerstands dazu: das autonome Kulturzentrum Rote Flora. »Das war die Zeit, als die Totenkopfflagge ins Stadion kam, als sich der FC St. Pauli vom gutbürgerlichen Verein zum eher links-alternativen Klub wandelte«, berichtet Appel.

»Wir kamen beide aus linken Zusammenhängen«, ergänzt Klawun. »Wir hatten Bock, Fußball zu spielen und im Verein was zu bewirken.« Man habe sie allerdings keineswegs mit offenen Armen empfangen, von Vereinsseite habe es anfangs kaum Unterstützung gegeben. »Dass Männer offen gesagt haben, Fußball sei kein Sport für Frauen – die Zeit war zum Glück vorbei«, so Klawun. Die Konflikte wurden eher mit vorgeschobenen Argumenten ausgetragen. »Die klassische Ausrede damals war: Wir haben nicht genug Toiletten«, erzählt die Aktivistin schmunzelnd. Das sei natürlich »schwachsinnig« gewesen, es habe bei den Kabinen Toiletten gegeben, die von Frauen und Männern gleichermaßen genutzt werden konnten.

Ein anderes Konfliktfeld waren die Platzzeiten. »Im Vorstand fanden es nicht alle gut, dass sie von ihren Spielzeiten an uns etwas abgeben sollten«, so Klawun. Die erste Zeit sei ein Kampf gewesen, und es habe immerhin zwei Jahre gedauert, bis ein erstes Frauenteam zum Spielbetrieb angemeldet werden konnte. Darüber gibt es einige Anekdoten, die am Weltfrauentag, am 8. März, bei einer Talkrunde im FC St.-Pauli-Museum am Millerntor zur Sprache kamen. So erzählte Hagar Groeteke, Mitstreiterin von Appel und Klawun, dass den Frauen damals der Schlüssel für den Lichtschrank verweigert worden sei, was im Herbst und Winter ein abendliches Training erschwerte. Die Lösung: Die Frauen knackten mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss des Lichtschranks und knipsten das Flutlicht an.

Solche Konflikte sind zum Glück Geschichte. Heute sei es »völlig normal, dass Mädchen gegen den Ball treten«, meint Appel. Das heiße aber noch lange nicht, dass alles in Ordnung sei, wenn es um Fußball und Frauen gehe. »Was wäre denn, wenn die 1. Frauen in die zweite oder sogar die erste Bundesliga aufsteigen würde?« fragt Klawun rhetorisch. »Wie groß wäre die Bereitschaft, sie auf den grünen Rasen im Stadion zu lassen und sie zu bezahlen?« Auch Nico Appel ist der Meinung, dass der Fußball gesellschaftlichen Entwicklungen hinterherhinkt. »Es ist doch bezeichnend, dass sich noch kein prominenter Fußballspieler als schwul geoutet hat, wir aber eine offen lesbische Nationaltrainerin hatten«, sagt sie. Das habe auch mit Mechanismen des Systems zu tun. »Fußball ist neben Autos das, was kapitalistisch am besten funktioniert. Es ist eine Männerdomäne, so wie die Vorstandsetagen von Konzernen«, sagt sie. Die Ligen der Frauen erreichten trotz aller Fortschritte in dem Bereich im Fußball noch lange nicht die ­Aufmerksamkeitswerte wie die der Männer, deshalb seien sie für »das große Geld« eben weitgehend uninteressant, so die Aktivistin.

Kämpfe seien im Fußball noch viele zu führen, da sind sich die beiden Frauen vom FC St. Pauli einig, zum Beispiel bei der Trainerfrage. Dass Männer Frauen trainierten, sei völlig selbstverständlich, die umgekehrte Konstellation aber eine absolute Ausnahme. Eine dieser Ausnahmen ist der FC Lampedusa Hamburg, ein Team von Geflüchteten und Migrierten. Sie werden von einer Coaching-Crew von fünf ehemaligen und aktiven Spielerinnen des FC St. Pauli trainiert. Nico Appel und Barbara Klawun gehören auch dazu.

Der FC Lampedusa steht allen Geflüchteten und Migrierten ab 16 Jahren offen, unabhängig von Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sexueller Orientierung oder dem Leistungsvermögen. Das wünschen sich Appel und Klawun auch für den Vereinsfußball. Die Hürden für eine Aufnahme etwa im Jugendbereich seien heute eher höher als früher. Wer nicht von Anfang Talent fürs Kicken beweist, wird gar nicht erst aufgenommen. »Unser Ziel ist, dass der Fußball für alle Menschen geöffnet wird«, sagt Nico Appel. Denn Fußball sei eben nicht nur Sport und Unterhaltung, er habe auch eine integrative Aufgabe. Da gebe es noch viel zu tun, sind sich die beiden Frauen vom FC St. Pauli einig.