Rotstift schadet der Forschung

Daniel Bockwoldt/dpa Die GEW sieht die Ursache von Problemen an Hochschulen in deren Unterfinanzierung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen-Anhalt forderte am Mittwoch, die strukturelle Unterfinanzierung der Hochschulen endlich zu beenden:

Angesichts der neuerlichen Kürzungsdebatten an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg weist die GEW Sachsen-Anhalt wie schon so oft darauf hin, dass ein Großteil der Probleme in der strukturellen Unterfinanzierung der Hochschulen im Land begründet ist. Seit Jahren müssen die Beschäftigten in der Forschung immer stärker Drittmittel einwerben und in der Lehre deutlich mehr Studierende betreuen, als das Land finanziert. Unter diesen Bedingungen leiden Wissenschaft und Studium, deshalb braucht es landes- und bundesweit eine dauerhafte Erhöhung der Grundfinanzierung.

Unabhängig von den konkreten Ursachen des jetzt diskutierten Millionendefizits zeigt die gegenwärtige Debatte einmal mehr, wie schwer sich Spitzenforschung und gute Lehrbedingungen unter den gegebenen Voraussetzungen auf Dauer planen lassen. Die Unkalkulierbarkeit der Budgets durch kurzfristige Bundesprogramme, neue Drittmittelprojekte und zusätzliche Aufgaben erhöht massiv den Verwaltungsaufwand, ohne die Qualität nachhaltig zu verbessern. »Taucht dann in dieser Unübersichtlichkeit auf dem Papier oder real ein Fehlbetrag auf, wird sofort der Rotstift gezückt. Dabei haben wir in den letzten Monaten schmerzlich erfahren, wie wichtig eine gute Forschung und eine hochqualifizierte Bildung für die Gesellschaft sind«, sagte Eva Gerth, Vorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt, dazu in Magdeburg. Die unmittelbar Leidtragenden dieser strukturellen Fehlentscheidungen seien die Beschäftigten, deren Arbeitsbedingungen offensichtlich verschlechtert werden sollen, und die Studierenden, die durch solche Pläne massiv verunsichert werden.

Aufgrund des großen Mangels an gut ausgebildetem Personal im Land (Lehrkräfte, Richter*innen, Ärzt*innen) sollten die Bestrebungen eigentlich in die genau andere Richtung gehen. »Wie können wir dauerhaft eine gute und breite Forschung und Lehre an den Hochschulen im Land sicherstellen? Das ist die zentrale Frage, die der neue Landtag und die neue Landesregierung beantworten und sich zur Finanzierung bekennen müssen.« (…)

Den »Waldgipfel« der Bundeslandwirtschaftsministerin am Mittwoch kommentierte der Klima- und Energiepolitiker der Linken im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin:

Das Waldschutzprogramm von Frau Klöckner ist Wahlkampfshow und zeigt die ganze Misere marktgetriebener Klimaschutzpolitik. Die Ministerin ist hier klar auf dem neoliberalen Holzweg: Durch schlecht gemachte CO2-Preise, auch für Waldschutz, kommt es zu einer verschärften Umverteilung von Unten nach Oben und viel zu schwachem Klimaschutz. Denn: Die größte Gruppe privater Waldeigentümer, die in Deutschland rund die Hälfte des Waldes besitzt, sind große Adelsfamilien. Während die Union Millionen an Steuergeldern für privatisierten Klimaschutz verteilt, befreit sie Immobilienbesitzer von den CO2-Kosten für Gebäude und halst die Klimaschutzkosten den Mieter*innen auf. Das ist ungerecht und zieht Klimaschutz in Misskredit. Die Linke will starken Klimaschutz ohne Verschärfung der sozialen Spaltung. Der Wald muss durch Klima-Ordnungsrecht geschützt werden, nicht mit Steuergeldern für privilegierte Bevölkerungsgruppen.