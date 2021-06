Farbenspiel vor Entscheidung

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild Bei so vielen kolportierten Koalitionsmöglichkeiten verliert man schnell den Überblick (Wahlplakate in Magdeburg, 19.5.2021)

In Sachsen-Anhalt sind an diesem Sonntag rund 1,8 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Wer Analysen über die möglichen Konsequenzen der Wahl liest, kommt sich schnell vor wie bei einem Flaggenquiz. Ob es bei »Kenia« bleibt oder nicht doch auf »Simbabwe« hinauslaufe, heißt es da etwa. Vielleicht werde es ja auch »Jamaika«. Tatsächlich dürfte vor allem der erwartbare Wiedereinzug der FDP in den Landtag dafür sorgen, dass sich sechs Parteien in verschiedenen Kombinationen zur Regierung zusammentun können. Der Begriff »Botswana«-Koalition taucht indes noch kaum auf, denn dass CDU und AfD zusammengehen – die Flagge von Botswana ist schwarz-blau –, möchte man sich in den meisten bürgerlichen Feuilletons nicht ausmalen.

Vieles in Bewegung

Vor fünf Jahren war es noch vergleichsweise einfach. Die FDP war bei der Landtagswahl im April 2016 mit 4,9 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Die SPD, bisheriger (alleiniger) Koalitionspartner der CDU, hatte mehr als zehn Prozent eingebüßt und war mit 10,6 Prozent gerade noch zweistellig. Als realistische Variante blieb nur die »Kenia«-Koalition aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen – zumal die AfD aus dem Stand 24,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die erste derartige Koalition auf Landesebene in der BRD war ein aus der Not geborenes Bündnis. Turbulenzen gab es innerhalb der Koalition in den vergangenen Jahren zur Genüge. Etwa im November 2020, als der Streit um die Zustimmung des Landes zum Rundfunkstaatsvertrag und damit zu einer Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent pro Monat für eine Koalitionskrise sorgte. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verhinderte letztlich eine Abstimmung darüber im Landtag, weil ein Teil seiner Fraktion mit der AfD gegen den Staatsvertrag stimmen wollte. Im Ergebnis war die Gebührenerhöhung damit blockiert – was die AfD durchaus als Erfolg verbuchen konnte.

Nach den aktuellen Umfragen könnte es für die »Kenia«-Koalition erneut reichen, vor allem weil die Grünen vom positiven Bundestrend der Partei profitieren und ihr Ergebnis von 2016 auf etwa zehn Prozent verdoppeln könnten. Da die FDP seit Wochen in den Umfragen stabil bei acht Prozent liegt und wieder in den Landtag einziehen dürfte, ist aber auch eine »Simbabwe«-Koalition denkbar, ein Bündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP. Gegen diese Variante spricht – ebenso wie gegen »Kenia« oder ein »Jamaika«-Bündnis von CDU, Grünen und FDP – die weiterhin bestehende Abneigung bedeutender Teile der Unionsfraktion gegen die Grünen. Haseloff könnte daher eine »Deutschland«-Koalition aus CDU, SPD und FDP favorisieren.

Angesichts der Unwägbarkeiten bei der Regierungsbildung erweist sich eine Änderung der Landesverfassung aus dem Frühjahr 2020 als wertvoll. Damals wurde die Verpflichtung gestrichen, dass eine Regierung innerhalb von zwei Wochen gebildet werden muss. Zur Begründung hieß es, »diese Frist könnte sich in bestimmten politischen Konstellationen als zu kurz erweisen, insbesondere dann, wenn Koalitionsverhandlungen einen längeren Zeitraum beanspruchen«.

Bundespolitische Bedeutung

In den Parteizentralen in Berlin wird die Wahl mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, ist sie doch der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl in dreieinhalb Monaten. Die Union hofft nach den historischen Verlusten bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März, dass der Amtsbonus diesmal auf ihrer Seite ist. Angesichts der Klimakrise, der Coronakrise und des bevorstehenden Endes der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erscheinen die Landesväter und -mütter als Felsen in der Brandung.

Haseloff jedenfalls hat schon mal vorgebaut, falls seine Partei bei der Wahl am Sonntag gerupft wird und womöglich der AfD die Poleposition überlassen muss. Am Wochenende machte er in der Welt am Sonntag die Bundesregierung mitverantwortlich für die Umfragewerte der CDU in Sachsen-Anhalt. Vor allem die sogenannte Bundesnotbremse habe »ungewollt den rechten Extremisten in die Hände gespielt«, behauptete er. Die linke Seite des Parteienspektrums wiederum stelle aus seiner Sicht Themen in den Mittelpunkt, die für die meisten Menschen nachrangig seien, wie die gendergerechte Sprache. Das nerve die Leute, und »dieses wachsende Frustpotential wird von der AfD gehoben«. Eine Lesart, die Haseloffs Verantwortung für das Erstarken der AfD aus­blendet.