Traditionell von unten

Carsten Thesing / imago Anarchisch-punkig: Sänger Eaddy (l.) beim Auftritt des US-amerikanischen HipHop-Duos Ho99o9 in Berlin (10.7.2017)

Allein die Quantität zeige, dass es sich lohnt, sich mit Rap als Kunstform von unten und also immer in einer politischen Tradition stehend zu beschäftigen. Warum für Antifaschisten das Thema Rap interessant ist, macht der Musikjournalist Alex Barbian im Auftaktbeitrag des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) Nummer 130 klar. Rapmusik habe ihren »Status als größte Jugendkultur und wichtigste popkulturelle Diskurskraft unserer Zeit im Laufe der letzten Dekade bestätigt und weiter ausgebaut«, so Barbian. Rap sei seit 2017 die »in nackten Zahlen meistgehörte Musikrichtung der USA«, noch vor dem Rockgenre. Die Beiträge im vorliegenden Heft behandeln die Geschichte der Musik von und für Black Communities in den US-Metropolen, deren Rezeption von migrantischen Jugendlichen in Deutschland sowie auch die reaktionären Seiten des Rap in der BRD – bis hin zu Künstlern der neurechten Szene.

Auch in der Bundesrepublik ist das Genre Barbian zufolge »seit etwa vier Jahren auf seinem bisherigen Popularitäts- und Umsatzpeak angelangt«. Die meistgehörten deutschsprachigen Künstler auf Streamingdiensten waren allesamt Rapper. Neben den puren Zahlen der Reichweite ist die Geschichte der HipHop- und Rapkultur interessant für alle, die sich dem Kampf für eine gerechte und diskriminierungsfreie Gesellschaft verschrieben haben. Im »Back in the days« überschriebenen Interview sprechen vier alte Hasen des Deutschraps über ihren biographischen Zugang zu dieser Musik, ihre Erinnerungen an die sogenannten Baseballschlägerjahre und darüber, wo HipHop heute steht. Diese alten Recken sind der deutsch-nigerianische Musiker und Musikproduzent Adé Bantu – 2001 am Projekt »Brothers Keepers« beteiligt –, der Mitbegründer von »Kanak Attak« Murat Güngör, Hannes Loh von »Anarchist Academy« sowie der Rapper und Autor Chaoze One.

Da Sprechgesangskünstler gerne viel sprechen, liegt dem AIB Nummer 130 noch ein Extraheft mit den langen Versionen des Gesprächs und weiterer Musikerinterviews bei. Neben dem genannten Gespräch haben Güngör und Loh zum AIB-Schwerpunkt noch zwei weitere lesenswerte Beiträge über Einwanderungsgeschichte und ihre Vermittlung im Rap in Form der Artikel »Vom Gastarbeiter zum Gangstarapper« sowie »›Kanake‹ / ›Kanakisch‹« beigesteuert.

Wenn über deutschsprachigen Rap von rechts gesprochen wird, kommt man am »Identitären« Chris Ares nicht vorbei. Diesen »rechten Vorzeigerapper« stellen die Autoren vom Kollektiv »IB Doku« vor. Chris Ares heißt mit bürgerlichem Namen Christoph Aljoscha Zloch. Er ist bislang der einzige rechte Rapmusiker, der die eigenen Filterblasen des neurechten Milieus verlassen konnte. So erreichte sein 2019 veröffentlichtes Musikstück »Neuer Deutscher Standard« zumindest kurzfristig Platz 1 der Amazon-Charts. Zlochs Songtexte seien geprägt von einem rechten Weltbild, von Antisemitismus sowie antimuslimischem Rassismus, garniert mit verschwörungstheoretischen Schlagwörtern. Genau dieser Ideologiemix habe Zloch auch auf die große »Querdenker«-Versammlung am 29. August in Berlin geführt. Vor einigen Monaten hatte er jedoch seinen Rückzug angekündigt. Wie es nun mit der »Rechtsrap«-Szene ohne das Zugpferd Chris Ares weitergeht, ist ungewiss.