Blutendes Herz

Das Heavy-Metal-Festival in Wacken (WOA) wird auch in diesem Sommer nicht stattfinden. Wegen der anhaltenden Coronapandemie sagten die Veranstalter die ursprünglich für Ende Juli geplante Veranstaltung am Dienstag ab. Die 31. Ausgabe des Open-Air-Festivals soll vom 4. bis 6. August 2022 stattfinden. »Uns blutet das Herz«, sagte WOA-Chef und Mitbegründer Thomas Jensen. Die von der Landesregierung geplanten Öffnungsschritte bei Veranstaltungen kamen für das Wacken Open Air zu spät. (dpa/jW)