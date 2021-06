»Kinderarmut ist Einkommensarmut der Eltern«

Felix Kästle/dpa NRW: Mehr als jede fünfte minderjährige Person lebte im Jahr 2019 in einem einkommensarmen Haushalt

Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni erklärte Nina Eumann, Landessprecherin von Die Linke (NRW):

Kinderarmut ist ein wachsendes Problem in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. In NRW sind laut Sozialbericht der Landesregierung Kinder und Jugendliche zu einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Einkommensarmut betroffen. Mehr als jede fünfte minderjährige Person lebte im Jahr 2019 in einem einkommensarmen Haushalt. Kinderarmut ist immer Einkommensarmut der Eltern. Deswegen brauchen wir Löhne, von denen Familien leben können! Deswegen brauchen wir eine gute soziale Infrastruktur, an der alle teilhaben können, nicht nur die mit den dicken Geldbeuteln! Deshalb ein Tipp von uns an Herrn Laschet, der ja gerne Kanzler werden will: Wir brauchen mehr Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Musikschulen, Schwimmbäder, Bibliotheken, nicht weniger! Wir brauchen einen gut ausgebauten ÖPNV, keine weiteren Streichungen! (…)

In mehreren Städten – u. a. Berlin, Erfurt, Göttingen und Kaufbeuren – finden am Sonnabend, 5. Juni, Protestaktionen gegen Abschiebungen statt, wie die Organisation Pro Asyl am Dienstag mitteilte:

In Anbetracht der geplanten Innenministerkonferenz im Juni, des 70. Jubiläums der Genfer Flüchtlingskonvention im Juli und der anstehenden Bundestagswahlen im September rufen Gruppen, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen auf, sich gegen Abschiebungen nach Afghanistan sowie gegen die deutsche Asylpolitik vis-à-vis Schutzsuchenden aus Afghanistan zu positionieren.

In Afghanistan herrscht seit über 40 Jahren Krieg und die Sicherheitslage für Zivilist*innen verschärft sich immer weiter. Anschläge und gezielte Attentate gehören in Afghanistan längst zum traurigen Alltag. Die Covid-19-Pandemie führte zu einer nach wie vor anhaltenden katastrophalen wirtschaftlichen Verschlechterung. Der Großteil der Bevölkerung lebt in Armut und hat weder Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung noch zu Bildung. (…) Trotzdem halten die Bundesregierung, der Bundesinnenminister Horst Seehofer und viele Innenminister*innen der Bundesländer an monatlichen Sammelabschiebungen nach Afghanistan fest; am 8. Juni ist die nächste Abschiebung nach Afghanistan von Deutschland vom Flughafen Leipzig/Halle aus geplant.

www.proasyl.de

Am Sonntag, 6. Juni, startet um 14 Uhr am Marburger Hauptbahnhof die Demonstration »Impfstoff für alle – Biontech & Co. enteignen«. Im Aufruf dazu heißt es:

Getragen wird der Protest von einem breiten Bündnis verschiedenster Gruppen u. a. vom Aktionsbündnis »Gemeinsam für unser Klinikum«, der »Seebrücke und Fridays for Future. Die Demonstration führt unter Beachtung der gängigen Hygieneregeln zum Marburger Biontech-Werk, um eine weltweite faire Impfstoffverteilung, die Freigabe der Impfpatente und eine Vergesellschaftung der Pharmakonzerne nach Artikel 15 Grundgesetz zu fordern. Vor Ort wird ebenfalls eine Kletteraktion stattfinden, welche auf diese Themen aufmerksam machen wird. »Profite dürfen nicht über Menschenleben stehen. Das gilt für Asklepios am Universitätsklinikum Gießen und Marburg genauso wie für Biontech & Co.«, betont Bündnissprecher Johannes Sommer. Ziel der Demo ist es, für eine internationale solidarische Politik einzustehen. (…)

https://patentefrei.noblogs.org/