Nachschlag: Kampflied der Arbeiterklasse

imago images / IPON Selbst Jusos kennen sie noch: Die ersten Zeilen der Internationale (Berlin, 23.3.2019)

»Die Internationale« könne als weltumspannendes Kulturgut gelten, so Michael Fischer, Direktor der Hochschule für Musik Freiburg im Interview mit Deutschlandfunk Kultur im Magazin »Fazit« am Sonntag abend. Gemeinsam mit den Errungenschaften der internationalen Arbeiterbewegung sei das revolutionäre Liedgut als Weltkulturerbe anzusehen. Der kurz nach der Niederschlagung der Pariser Kommune am 28. Mai 1871 entstandene Text wurde vom 1816 in Paris geborenen Eugène Pottier verfasst, der nicht nur als Dichter auf dem Papier an der Erhebung der Kommune mitgewirkt, sondern auch als Kämpfer auf den Barrikaden den Kampf für die befreite Gesellschaft geführt hatte. Obwohl die Kommune bereits niedergeschlagen war, blieb Pottiers Kampfwille ungebrochen – dem Text ist es deutlich anzumerken. Die spätere Vertonung durch Pierre Degeyter begründete nach Ansicht von Fischer den Erfolg der revolutionären Hymne. Den Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Barbarei begleitet »Die Internationale« bis heute, aktueller denn je. (dm)