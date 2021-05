Ein Tag im Stau

REUTERS Alltäglicher Wahnsinn auf Deutschlands Autobahnen

Das Internet ist neben vielem anderen auch ein Betätigungsfeld für Betrüger. Der Bruder der Featureautorin Martina Groß hat das selbst erfahren. Er wurde Opfer eines Romance-Scam. Dabei werden digitale Kontaktanbahnungen genutzt, um Personen verliebt zu machen und sie dann abzuzocken. Groß hat das Beispiel aus ihrem privaten Umfeld in »Herzwäsche – Eine verhängnisvolle Affäre« (DLF Kultur 2021; Di., 22 Uhr, DLF Kultur und Fr., 20 Uhr, DLF) verarbeitet.

Auf die Autobahnen NRWs führt Fritz Eckengas Hörspiel »Vielen Dank für Ihr Verständnis« (WDR 2021; Ursendung Mi., 16 Uhr, WDR 5). Das »Stauspiel in fünf Fahrzeugen« schildert, unterlegt mit und unterbrochen von Staumeldungen, einen Nachmittag von Verkehrsteilnehmern, die in einer Blechlawine feststecken. Eine hörenswerte radioaffine Abrechnung mit dem Wahnsinn auf Autbahnen.

Verkehrskritisch geht es auch in Kristin Höllers »Juicer« (WDR 2021; Ursendung Mi., 19 Uhr, WDR 3) zu. Vier Abiturienten wollen mit dem Einsammeln und Aufladen von Elektrorollern ihren Italienurlaub finanzieren. Nur ist diese gamifizierte Arbeit ein unterbezahlter Knochenjob, wie sich herausstellt. Kurzerhand werden die Roller »entführt«, und es wird ein Lösegeld gefordert.

Anna Peins Hörspiel »Schwarze Spiegel contd.« (NDR 2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) schreibt eine Erzählung Arno Schmidts fort, die nach dem nuklear ausgefochtenen dritten Weltkrieg spielt. Die Adaption eines alten Stoffs ist auch »Im weißen Rössl am Central Park« (Eigenproduktion 2020; Ursendung Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) von Johannes Müller und Philine Rinnert. Es entstand unter Verwendung von Texten Jimmy Bergs frei nach dem Singspiel »Im weißen Rößl« von Ralph Benatzky.

Von Oliver Kluck stammt das Hörspiel »Baader Panik« (SWR 2019; Do., 18.20 Uhr, SWR 2), in dem eine ICE-Fahrt zur satirischen Darstellung deutscher Verhältnisse dient. Einen Ton durch eine Posaune zu singen und auf dem Instrument gleichzeitig einen anderen Ton zu spielen, ist eine Technik, die Albert Mangelsdorff erfand. Jan-Peter E. R. Sonntag widmet ihm seine Klangkunstarbeit »An­other Certain Beauty – Drift 4« (DLF Kultur/N-solab 2021; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur).

In Bernhard Studlars skurrilem Hörspiel »Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind« (RBB/DLF Kultur 2020; Fr., 19 Uhr und So., 14 Uhr, RBB Kultur) wird zurückgeblickt auf das Partytreiben der Vorcoronazeit. Nebenbei wird gezeigt, wie man potentielle Selbstmörder von ihrem Vorhaben abbringt. Einen Streifzug durch die Exilwerke Kurt Weills unternimmt Susann Krieger in »Gestern, heute, morgen – Von Berlin bis zum Broadway« (Fr., 19 Uhr, und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik). Eine Lockdown-Psychose entwirft Naema Gabriels »Hab mich wohl« (BR 2021; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2).

Als Satireklassiker ist Carl Sternheims »Die Hose« (BR 1964; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) zu empfehlen. Strandgut abhorchen – auf diese Mission begibt sich das Theater Neumarkt, Zürich in »Mixed Feelings« (Eigenproduktion 2021; Ursendung Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur). Udo Moll hat für das Feature »321 Divisadero – Wo die Musik neu erfunden wurde« (SWR 2021; So., 14 Uhr, SWR 2) Pioniere der elektronischen Musik getroffen. Lothar Trolles Bearbeitung von Andrej Plato­nows »Dshan« (SWR 2015; So., 18.20 Uhr, SWR 2) und Christa Wolfs »Im Stein« (DLR Berlin 1999; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) fördern Achivschätze zutage und beim »Publikums- und Jurypreis des Hans-Gratzer-Stipendiums 2021« (ORF/Schauspielhaus Wien 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö 1) gibt es neue Kurzstücke.