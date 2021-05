Nach über einem Jahr Coronazwangspause bieten die Dresdner Musikfestspiele ab Freitag erstmals wieder Livekonzerte. Dank der positiven Infektionsentwicklung könne man bis 13. Juni zehn Programme im Kulturpalast und Stallhof präsentieren, sagte Intendant Jan Vogler am Montag. Künstler wie Albrecht Mayer, Boris Giltburg, das Dresdner Festspielorchester unter Ivor Bolton, die New York Gypsy Allstars, Max Mutzke, Rudolf Buchbinder oder Pablo Sáinz-Villegas hätten sich wegen eingeschränkter Platzkapazität bereiterklärt, zweimal zu spielen, um möglichst viel Publikum den Genuss eines Konzerts zu ermöglichen. Die meisten Künstler stünden in Dresden zum ersten Mal nach langer Zeit wieder auf einer Bühne vor Publikum. (dpa/jW)