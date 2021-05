Gerechte Besteuerung durchsetzen!

Lino Mirgeler/dpa

Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Montag anlässlich der Urteilsverkündung des Bundesfinanzhofes (BFH) zur Doppelbesteuerung von Rentnern:

Auch wenn die beiden konkreten Klagen keinen Erfolg hatten, ist heute dennoch ein guter Tag für alle Rentnerinnen und Rentner. Der Bundesfinanzhof hat dankenswerterweise erstmals Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung einer Doppelbesteuerung der Renten festgelegt. Die Bundesregierung hat vom Bundesfinanzhof eine regelrechte Klatsche einstecken müssen. Meine Einschätzung, dass die Doppelbesteuerung vor allem künftige Rentenjahrgänge betreffen wird, wurde voll und ganz vom Bundesfinanzhof bestätigt. (…) Im Finanzausschuss waren sich am 29. Januar 2020 Gewerkschaften, Sozialverbänden und viele Sachverständige bei einer öffentlichen Sachverständigenanhörung einig: Der Übergang zur nachgelagerten Besteuerung war schlampig vorbereitet und führt in der Übergangsphase bei zu vielen heutigen und vor allem bei künftigen Rentnerinnen und Rentnern zu einer ungerechten Doppelbesteuerung. Die Bundesregierung darf sich jetzt nicht mehr wegducken. Sie muss das Vertrauen in eine gerechte Besteuerung wiederherstellen. (…)

Am 2. Juni 2021 ab 18 Uhr hält das Bündnis »Volle Breitseite« die nunmehr zehnte Kundgebung zum Erhalt der Berliner Buchhandlung »Kisch & Co.« ab und teilte dazu mit:

Auf der Jubiläumsveranstaltung sprechen unter anderen weitere Mieter:innen des Kulturstandorts Oranienstraße 25, Jörg Sundermeier vom Verbrecher-Verlag und der Publizist Berthold Seliger. Musikalisch unterstützen die Jazzsängerin Lisa Bassenge, das Nasenflötenorchester und der Rapper Mal Èlevè.

Am 22. April 2021 gab das Landgericht Moabit der Räumungsklage des Immobilienfonds »Victoria Immo Properties V S. a. r. l.« gegen die Buchhandlung »Kisch & Co.« statt. Die Verhandlung war vom Landgericht Mitte an das Kriminalgericht aufgrund einer angeblich schwierigen Sicherheitslage verlegt worden. 200 Unterstützer*innen protestierten friedlich vor dem Gerichtsgebäude, sowohl gegen die Verdrängung des Buchladens als auch gegen ihre Kriminalisierung. Der Luxemburger Immobilienfonds, hinter dem vermutlich Mitglieder der schwedischen Milliardärsfamilie Rausing stecken, darf nun den Gerichtsvollzieher bestellen. »Wir wissen nicht, wann wir endgültig vor dem Aus stehen«, sagt »Kisch & Co.«-Betreiber Thorsten Willenbrock, »aber bis dahin machen wir weiter.« (…)

Die Berliner VVN-BdA erinnert am 22. Juni an den faschistischen deutschen Überfall auf die Sowjetunion:

Vor 80 Jahren, am 22. Juni 1941, begann der deutsche Eroberungs-, Vernichtungs- und Raubkrieg gegen die Sowjetunion. (…) Während der 8. Mai als Tag der Befreiung eine zunehmend deutschlandweite Resonanz erfahren hat, ist der 22. Juni als Gedenk- und Erinnerungstag kaum bekannt. So wird auch in diesem Jahr in Berlin keine staatliche Gedenkfeier stattfinden. Der Präsident des Deutschen Bundestages hat die Anregung der Linksfraktion abgelehnt, am 22. Juni aus Anlass des 80. Jahrestages eine Gedenksitzung im Bundestag anzuberaumen. Die Berliner VVN-BdA wird gemeinsam mit der Berliner Geschichtswerkstatt und weiteren zivilgesellschaftlichen Gruppen am 22. Juni 2021 auf dem Bebelplatz von 17 bis 22 Uhr an den Überfall auf die Sowjetunion und die damit verbundenen Verbrechen erinnern.