Maaßen: Mitgliedschaft bei »Werteunion« ruht

Berlin. Der CDU-Bundestagskandidat und frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen lässt seine Mitgliedschaft in der rechtskonservativen »Werteunion« ruhen. Maaßen reagierte damit am Montag auf den Führungswechsel in dem Verein, an dessen Spitze nun der AfD-nahe Unternehmer Max Otte steht. Er verfolge die weitere Entwicklung der Werteunion »mit Sorge, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr so ausfüllen kann, wie ich es mir vorstelle«, schrieb Maaßen auf Twitter. (AFP/jW)