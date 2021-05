»Hoher Kaufpreis muss sich refinanzieren«

imago images / Peter Endig Viele Mieterinnen und Mieter sind nicht gut auf Konzerne wie Vonovia zu sprechen

Die Immobilienriesen Vonovia und Deutsche Wohnen, kurz DW, wollen Ende August fusionieren. Was genau geschieht da?

Die Aktien der DW sollen von der Vonovia übernommen werden. Die Aktionäre müssen dem zustimmen, so auch das Kartellamt. Der Kauf würde die Vonovia 18 Milliarden Euro kosten. Die DW ist erst kürzlich in den Dax aufgestiegen, die Aktie lief gut und hat sich von dem Dämpfer wegen des mittlerweile gekippten Mietendeckels erholt. Pro Stück erhalten die Aktionäre nun einen weiteren Aufschlag, um die Übernahme für sie attraktiv zu machen.

Werden sie zustimmen?

Ein Teil der Aktionäre ist bei beiden Unternehmen aktiv. Die werden zustimmen. Ob die Übernahme am Ende vollzogen werden kann, ist offen. Ich gehe aber davon aus, dass das Angebot attraktiv genug ist. Ob das Kartellamt das auch so sieht, ist eine andere Frage.

Wie viele Wohnungen betrifft das in Berlin?

DW hat hier mehr als 110.000 Wohnungen. Das sind mindestens zwei Drittel aller Objekte des Unternehmens. Nach einer Fusion hätte die Vonovia in Berlin insgesamt etwa 150.000 Wohnungen.

Welche Auswirkungen kann das für die Mieter haben?

Zunächst muss sich der hohe Kaufpreis refinanzieren. Das wird sich in der Mietenentwicklung ausdrücken. Einen Teil davon – das ist sehr geschickt – wird Berlin leisten: Die Fusion wird durch die Veräußerung von 20.000 Wohnungen versüßt. Die werden 2,5 bis 5 Milliarden Euro kosten.

Den bekanntgegebenen »Zukunfts- und Sozialpakt« betrachten wir mit Skepsis. Er ist wenig präzise. Was genau es bedeutet, die Mietgrenzen streng zu kappen, konnte mir die DW in einem Telefonat nicht erklären. Ich bezweifle, dass es um jeden Mieter einzeln geht, sondern um die Miethöhen im Gesamtbestand. Wenn es da insgesamt keine Steigerung von mehr als einem Prozent gibt, kann das bedeuten, dass in einigen Fällen durchaus Erhöhungen von 15 Prozent in drei Jahren umgesetzt werden.

Unterscheiden sich die Unternehmen im Grundsatz?

Nein, es gibt viele Parallelen. Das Geschäftsgebaren hat sich in Berlin angenähert – wegen des drohenden Volksentscheids zur Vergesellschaftung. Da musste man sich vorsichtiger verhalten. Beide machen ihr Geschäft durch Preissteigerungen in der Wiedervermietung. Dort wurden die Ausnahmen der Mietpreisbremse extensiv genutzt. Sie wissen, dass bei einem angespannten Markt die Bereitschaft, sich gerichtlich auseinanderzusetzen, vergleichsweise gering ist.

Welche Art Verfahren führen Sie für die Mieter gegen die Unternehmen?

Dank des Mietendeckels hatten wir hinsichtlich Mieterhöhungen wenig Streit. Häufig hingegen wegen Betriebskostenabrechnungen. Allerdings haben wir noch einige Streitigkeiten wegen modernisierungsbedingten Erhöhungen zu Maßnahmen, die vor dem Deckel stattfanden.

Wir werden genau beobachten, wie die Mieterhöhungsverlangen der Unternehmen ausfallen. Wir unterstützen aber alle Mieter dabei, zu ihrem Recht zu kommen. Bei den Betriebskosten ist es ein ständiges Problem, dass sie kaum nachvollziehbar und viele mit der Prüfung überfordert sind. Die Unternehmen haben erkannt, dass es für sie gewinnbringender ist, die Leistungen in den Betriebskosten an eigene Subunternehmen zu vergeben. Dann können sie die Preise kontrollieren und Gewinne wieder ins Unternehmen stecken. Das macht bei Vonovia inzwischen 15 Prozent des Gewinns aus.

Welche Erwartungen haben Sie an die Bundes- und Landespolitik im Zusammenhang mit der Fusion?

Wir wollen erreichen, dass der Wohnungsmarkt mehr dem Gemeinwohl verpflichtet wird. Ich sehe nicht, dass Aktiengesellschaften mit einer solchen Orientierung zusammenpassen. Das wird nur gesetzlich gehen, nicht freiwillig. Diese Regelungen werden wir auch im Rahmen der EU-Gesetzgebung sehr genau prüfen, damit wir vielleicht sogar ein Ende dieser Unternehmen erzielen.

Unterstützen Sie das Vergesellschaftungsbegehren?

Natürlich. Es ist leider nicht einfach, in der Pandemie so viele Unterschriften zu bekommen. Da muss im Juni noch einiges passieren. Wenn parallel zur Bundestagswahl im September abgestimmt werden kann, wird das die Beteiligung deutlich erhöhen. Aber es ist interessant zu sehen, wie viele Menschen sich bereits dieser Forderung angeschlossen haben.