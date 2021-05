Die nimmersatte Armee

Christophe Gateau/dpa Immer eine Stufe höher: Die Bundeswehr wünscht sich steigende Rüstungsausgaben (Munster, 20.5.2019)

Die Bundeswehr sei bereit, ihre Aufgaben jederzeit zu erfüllen, formulierte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, im am Montag vorgestellten »Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft I/2021«. Die Bundeswehr erfülle derzeit »unverändert die Einsatz- und Bündnisverpflichtungen«. Die deutsche Armee ist also weitgehend kriegsbereit: Die »materielle Einsatzbereitschaft« aller 71 Hauptwaffensysteme der Truppe hat laut Bericht im Beobachtungszeitraum seit Oktober vergangenen Jahres weiter zugenommen und liege nun bei durchschnittlich 76 Prozent. 44 Hauptwaffensysteme hätten über der »Benchmark« von 70 Prozent Einsatzbereitschaft gelegen, elf Waffensysteme lagen demnach unter 50 Prozent.

Im Detail zeigt der Bericht die Kriegsfähigkeit einzelner Sparten der Armee: Bei Kampffahrzeugen liege sie laut Bericht bei 71 Prozent, für Kampfeinheiten der Marine ist sie mit 75 Prozent angegeben. Bei der Luftwaffe sei für die Kampf- und Transportflugzeuge eine Kriegsfähigkeit von 64 Prozent zu verzeichnen, für Unterstützungsfahrzeuge ganze 80 Prozent. Die Hubschrauber, die die Deutsche Presseagentur in einer Mitteilung von Montag »Sorgenkinder« der Armee nannte, seien laut dem Einsatzbericht erstmals zu über 40 Prozent einsatzfähig, dennoch sei »eine Neubeschaffung der Folgemuster zwingend erforderlich«, so die Schlussfolgerung im Papier.

Einsatzbereitschaft stehe »an oberster Stelle« und stelle die »wesentliche Zielgröße für das Gesamtsystem Bundeswehr« dar, stellt der Bericht klar. Im Februar 2020 hatte Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei Verkündung der »Initiative Einsatzbereitschaft 2020« noch das »Jahr null« der Modernisierungsbestrebungen der Bundeswehr ausgerufen. An die nun erfolgreich umgesetzte Initiative solle nun eine Neuauflage der »Initiative Einsatzbereitschaft 2021« anknüpfen.

Bereits am 18. Mai hatte Generalinspekteur Zorn gemeinsam mit Ministerin Kramp-Karrenbauer die »Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft« vorgestellt. Laut der »Informationsstelle Militarisierung« (IMI) formuliert das Papier eine klare Ausrichtung der Bundeswehr auf »Landes- und Bündnisverteidigung«, wie der Verein in einer am Mittwoch vergangener Woche veröffentlichten Studie darlegt. Die Bundeswehr solle »schneller, flexibler, dezentraler, eigenverantwortlicher und damit einsatzbereiter« werden. Die Zeichen stünden auf weitere Aufrüstung.

»Die sich verschlechternde internationale Großwetterlage schlägt sich auch in der Bundeswehrplanung nieder«, so Jürgen Wagner von IMI am Montag auf eine Anfrage von junge Welt. Mit Blick auf Russland arbeite die deutsche Armee derzeit an einem erneuten Aufbau von Großverbänden wie zu Zeiten des Kalten Kriegs. Mit der Entsendung einer Fregatte in den Indopazifik wolle die Bundesrepublik auch gegenüber China »mehr ›Verantwortung‹ übernehmen«.

In ähnlicher Weise ordnet der ebenfalls am Montag veröffentlichte 13. Rüstungsbericht der Bundeswehr die Zielstellung der Armee ein. Auf den »positiven Entwicklungen« aufbauend, gelte es nun, wie in den »Eckpunkten« dargestellt, »weitere Schritte zu gehen.« Dazu zähle insbesondere die schnellere Beschaffung von Material und Ausrüstung, so der Bericht weiter.

Die wichtigsten aktuellen Rüstungsvorhaben der Bundeswehr seien dabei die »deutsch-französischen Großprojekte Eurodrohne, das Luftkampfsystem und Kampfpanzer«, so Wagner gegenüber jW. Der Militärhaushalt sei zwischen 2000 und 2014 von 24,3 auf 32,5 Milliarden Euro deutlich angestiegen. »Aber seit 2014 die ›Agenda Rüstung‹ ausgerufen wurde, schießt er regelrecht durch die Decke.« Seitens der Initiative ist man sich sicher: Die Stärkung und Ausweitung der Kriegsbereitschaft der Streitkräfte sollen auch einer »strategischen Autonomie« der EU dienen. Ziel sei eine »unabhängig von den USA und der NATO« mögliche Kriegsführungsfähigkeit.