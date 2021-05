Kapitalseite gegen Pflegereform

Hannover. Mit einem Tag Verspätung haben sich auch die privaten »Arbeitgeber« in der stationären Pflege geäußert. Ihrer Ansicht nach nehme die Koalition »mit der tariflichen Entlohnung« eine »Existenzgefährdung der Pflegeeinrichtungen in Kauf«. Sie setze damit »die Versorgung pflegebedürftiger Menschen aufs Spiel«, sagte der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Bernd Meurer, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Montagausgaben). Die Einigung innerhalb der Bundesregierung auf die Reform war am Wochenende bekanntgeworden. (AFP/jW)