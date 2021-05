Festnahmen und Repressionen gegen kurdische Aktivisten

Marcel Kusch/dpa

Azadi e. V., der Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland, berichtete am Sonntag über Festnahmen, Repressionen und Prozesstermine gegen kurdische Aktivisten:

(…) So wurde am 7. Mai der 35jährige Aktivist Mirza B. auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Beschluss des OLG München in Nürnberg festgenommen. In diesem Zusammenhang kam es zu polizeilichen Razzien in einer Privatwohnung und im örtlichen Medya-Volkshaus, in dem Mobiliar und andere Einrichtungsgegenstände brachial zerstört und zahlreiche Gegenstände beschlagnahmt worden sind. (…) Mirza B., der keiner individuellen Straftat beschuldigt wird, befindet sich in der JVA Augsburg-Gablingen.

Am 11. Mai wurde in Heilbronn der kurdische Aktivist Abdullah Ö. (57) festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seit August 2019 als Gebiets- bzw. Regionalverantwortlicher in verschiedenen »PKK-Gebieten«, u. a. Hessen, Saarland und Stuttgart, politisch tätig gewesen zu sein. (…)

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft und nach Beschluss des OLG Stuttgart ist am gleichen Tag der 41jährige bekannte kurdische Musiker und Aktivist Mazlum D. in Esslingen festgenommen worden. (…)

Am 27. Mai hat die Polizei im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher PKK-Mitgliedschaft (§§ 129a/b StGB) weitere Razzien im Raum Heilbronn vorgenommen. Hiervon betroffen waren der 67jährige Emin B. und ein weiterer 43jähriger Aktivist, deren Wohnungen durchsucht wurden. (…)

Seit dem 8. Oktober 2020 steht Kamuran Yekta V. (34) als Angeklagter vor dem OLG Stuttgart. Auf Ersuchen der Bundesanwaltschaft war er im November 2019 am Flughafen Zürich fest- und in Auslieferungshaft genommen worden, von wo er im Juni 2020 an die Justizbehörden in Stuttgart überstellt wurde. Kamuran Yekta V. wird vorgeworfen, ab Juni 2014 Jugendverantwortlicher der PKK in Stuttgart gewesen zu sein und in den Jahren 2015 bis 2016 das »PKK-Gebiet« Saarland verantwortlich geleitet zu haben.

Die Interventionistische Linke (IL) berichtete am Sonnabend über eine antimilitaristische Protestaktion bei DB Schenker in Hannover:

Heute haben Aktivist*innen von »Rheinmetall entwaffnen« DB Schenker in Hannover besucht und dessen skrupelloses Geschäft angeprangert. Der große Logistikkonzern DB Schenker liefert Transportlösungen für alle, die es sich leisten können. Dabei gelten weder soziale noch moralische Richtlinien, Hauptsache Profit.

Und dieses Geschäft hat Tradition: Das Unternehmen erzielte im Zweiten Weltkrieg große Gewinne durch Tätigkeiten, die das faschistische System unterstützten. Schenker transportierte skrupellos den Besitz derer, die dem Holocaust zum Opfer fielen, ins Deutsche Reich und lieferte Kriegsgerät an die Fronten der Nazis. All diese Verstrickungen wurden vom Unternehmen nie aufgearbeitet, und es gab keinerlei Entschädigung für die geraubten Schätze. (…)

Im Juni 2021 ist DB Schenker größter Logistikpartner für die Waffenmesse »Land Forces« in Australien, Brisbane. Hier trifft sich das »Who is who« des Tötungsgeschäfts. Neue Prototypen werden gezeigt, Kontakte geknüpft und Deals klargemacht. Unter dem Motto »Disrupt Land Forces« und »War crimes start here« organisieren Aktivist*innen einen antimilitärischen Protest vor Ort. Sie fordern, dass die Waffenexporte aufhören, durch die unter anderem die Kriegsverbrechen in Westpapua gefördert werden. (…)