Er kandidiert

REUTERS/Andrew Kravchenko Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Umstürzler und Faschisten Oleg Tjagnibok (2. v. r.) am 20. Februar 2014 in Kiew

Frank-Walter Steinmeier strebt, das hat er Ende vergangener Woche bestätigt, eine zweite Amtszeit als Bundespräsident an. Zwar ist es bis zur Wahl des Staatsoberhaupts im Februar noch eine Weile hin; dennoch hat die Debatte über »Steinmeier II« nun begonnen. Von der Union über die Grünen bis zur Linkspartei geben sich viele dafür prinzipiell offen.

Eines könnte man ihm zugute halten: Er zählt nicht zu denjenigen, die am lautesten, am aggressivsten für verschärfte Attacken gegen die Rivalen der deutschen Herrschaftseliten trommeln, gegen Russland, gegen China. Unlängst hat er gewarnt, man müsse es sich genau überlegen, ob man wirklich mit einem Baustopp für Nord Stream 2 die deutsch-russischen Energiebeziehungen und damit »fast die letzte Brücke zwischen Russland und Europa« abbrechen wolle, und er hat in diesem Kontext ausdrücklich an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion erinnert. Dass er damit fast allein stand, während andere für Waffenlieferungen an die Ukraine trommeln, ist freilich weniger eine Aussage über Steinmeier als vielmehr eine über die geschichtsvergessene, hemmungslose Aggressionsbereitschaft in der heutigen BRD.

Steinmeier selbst hat allerdings in seinen langen Amtsjahren erst als Staatssekretär, dann als Chef des Kanzleramts und schließlich als Außenminister immer wieder bewiesen, dass auch er, wenn’s wirklich ernst wird, alle Hemmungen fallenlässt. Nicht nur, dass er als Außenminister die Umsturzpolitik in der Ukraine mit forcierte: Sein PR-trächtiger Empfang des Führers der faschistischen Partei Swoboda am 20. Februar 2014 in der deutschen Botschaft in Kiew hat dazu beigetragen, die ukrainischen Anhänger des NS-Kollaborateurs Bandera politisch hoffähig zu machen. Den Krieg gegen Jugoslawien, die Abspaltung des Kosovo unter offenem Bruch des Völkerrechts und die Inthronisierung der Mafiabosse von der UCK in Pristina hat er nicht weniger entschlossen vorangetrieben: Wenn es darauf ankam, spielten historische Bedenken keine Rolle.

Als Kanzleramtschef hat Steinmeier zudem nicht nur die Agenda 2010 und Hartz IV durchgesetzt, was viele in Armut stürzte, es der Bundesrepublik aber erlaubte, Rivalen wie etwa Frankreich niederzukonkurrieren und ihre Dominanz in der EU zu zementieren. Er war zudem in der Berliner Machtzentrale letztinstanzlich zuständig für den BND; stetiger Teilnehmer an den »Sicherheitsrunden« im Kanzleramt; ab dem 11. September 2001 eng in die Kollaboration der Bundesregierung mit den USA bei der Verschleppung und Folter von Terrorverdächtigen durch die CIA involviert. Der Schweizer Liberale Dick Marty hat als Sonderermittler des Europarats beklagt, gerade die Bundesregierung verhindere systematisch jegliche Aufklärung der Staatsverbrechen. Steinmeiers Aufstieg ins Präsidentenamt hat das nicht gebremst, und in der selbsternannten Hauptstadt der Menschenrechte spielt es keinerlei Rolle bei der Debatte über seine Kandidatur.