Wolfgang Rattay/REUTERS Ein Angestellter, den die Bosse gern haben: Meckert nicht, streikt nicht, macht noch nicht mal Pausen (Lindlar, 31.3.2020)

Beschäftigte, die brav Bescheid geben, wann und wie lange sie in einer Tarifauseinandersetzung streiken, stünden wohl ziemlich weit oben auf einer »Wünsch dir was«-Liste der Kapitalseite. Dazu sind sie aber nicht verpflichtet – auch wenn der Edeka-Konzern es gerne so hätte und in einem Schreiben an Teile der Belegschaft seines Warenlagers im westfälischen Hamm behauptet hat. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete, hatte der Handelskonzern schriftliche »Ermahnungen« an Beschäftigte versandt und bei Zuwiderhandlung mit arbeitsrechtlichen Schritten gedroht. Laut dem Schreiben, aus dem Verdi in dem Tweet zitierte, sei die Belegschaft entgegen anderslautenden Aussagen der Gewerkschaft »verpflichtet«, dem Unternehmen »mitzuteilen, in welcher Zeit Sie sich an Streikmaßnahmen« beteilige. Das sei nötig, so Edeka weiter, damit klar sei, für welche Zeit kein Lohn gezahlt werden müsse.

»Das ist maximal dreist«, sagte Ortwin Auner, Verdi-Gewerkschaftssekretär in Westfalen, am Freitag im Gespräch mit junge Welt. »Auch wenn es die Edeka gerne anders hätte: Es gibt keine Pflicht, sich beim Streik abzumelden. Gehen bzw. Wegbleiben reicht. Alles andere ist gelogen«, sagte Auner weiter. Was den Gewerkschafter besonders auf die Palme bringt: Der Konzern begründete die angebliche Abmeldepflicht mit einer offensichtlichen Lüge. Denn Edeka beruft sich auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2005. »Es ist an Frechheit nicht zu überbieten, ein Urteil zu zitieren, das genau das Gegenteil besagt«, sagte Auner. In dem Urteil (1 AZR 133/04) heißt es nämlich: »Der Arbeitsgeber kann regelmäßig davon ausgehen, dass der Arbeitnehmer, der nach einem gewerkschaftlichen Streikaufruf nicht zur Arbeit erscheint oder den Arbeitsplatz verlässt, von seinem Streikrecht Gebrauch macht.«

Welche Absicht der Konzern mit dem Schreiben verfolgte und ob es bei Edeka üblich ist, in Tarifauseinandersetzungen gegenüber der eigenen Belegschaft mit Falschaussagen zu operieren – dazu äußerte sich der Konzern trotz schriftlicher und telefonischer Nachfrage bis Freitag mittag nicht. Für Auner steht fest: »Mit dem Bild des ehrbaren Kaufmanns hat das alles auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Da wird einfach gelogen, um ein Ziel zu erreichen.« An ein Versehen der Edeka will Auner nicht glauben: »Ich bin fest davon überzeugt, dass das Kalkül der Edeka ist, durch so eine rechtswidrige Maßnahme die Streikbereitschaft zu schwächen.« Verdi hat die Belegschaft deshalb aufgerufen, sich nicht durch falsche Behauptungen der Kapitalseite verunsichern zu lassen. »Wehre dich, wenn du betroffen bist. Wer weiß, was sonst als nächstes kommt«, heißt es in einem Flyer, der als Reaktion auf das Edeka-Schreiben verbreitet wurde.

Schlagkraft wird Verdi in der weiteren Tarifauseinandersetzung wohl brauchen, nachdem am Mittwoch die Verhandlungen für die 336.000 Beschäftigten der Branche in NRW ergebnislos abgebrochen worden waren. »Das heutige Angebot ist indiskutabel! Die Beschäftigten sollen für 2021 keine Entgeltsteigerung erhalten, obwohl die Umsätze im letzten Jahr um 1,8 Prozent gestiegen sind«, wird Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer in einer Tarifinformation der Gewerkschaft zitiert. Das »Angebot« der Unternehmer sieht demnach eine Einmalzahlung von 150 Euro als »Coronaprämie« im Januar 2022 vor. Erst ab Juli 2022 wollen die Unternehmer 1,5 Prozent mehr zahlen. Hiervon ausgenommen werden sollen allerdings Unternehmen, die im Zeitraum von Januar 2021 bis Juni 2022 für mindestens drei Monate Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen oder sonstige staatliche Unterstützungsleistungen erhalten haben. Ihnen soll vielmehr ermöglicht werden, die Entgelterhöhung um sechs Monate, bis spätestens 1. Januar 2023 aufzuschieben. Das sei, laut Zimmer, »ein Witz, wenn man die außergewöhnliche Leistung der Beschäftigten und die gestiegene Arbeitsbelastung in den Betrieben entgegensetzt«. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent plus 45 Euro im Monat mehr.