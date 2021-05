Barbarenkuchen

»Zitti e buoni« von der Gruppe Månskin war das einzige Lied beim diesjährigen European Song Contest, das man anhören konnte ohne zu würgen, es sei denn, man hat auf den Refrain geachtet. »Sono fuori di testa, ma diverso da loro« röhrt der römische Sänger ins Mikro: »Ich bin außerhalb des Kopfes, aber anders als sie.« Aha. Das erklärt natürlich, warum in sämtlichen Strophen nur Stuss erzählt wird, denn ein bisschen Köpfchen braucht man schon für einen guten Songtext, egal, wie doof die anderen sind, pardon, wie anders doof. Doch beim ESC, dem Kessel Buntes für Westspießer, bedarf es inhaltlich keiner Verstandeskraft, da reicht Kokserlyrik. Das Rocklied hat den ersten Platz gemacht. Auf der anschließenden Pressekonferenz dementierte Damiano David, Frontman von Månskin, während der Punktevergabe eine Line gezogen zu haben. Dabei hatte die Kamera so schön draufgehalten, und Drogenkonsum ist schließlich branchenüblich. Drohte der Band Disqualifikation? Wie den erwischten Dopern bei Sportwettbewerben?

Hübsches Skandälchen. Soll aber nicht unsere Sorgen sein, wir widmen uns lieber der Frage: Wie kriege ich den sauren Rhabarber runter? Zum Beispiel so:

Rhabarbertarte

150 g Zucker in einem flachen Topf bei mittlerer Hitze goldbraun karamellisieren lassen. Erst rühren, wenn er zu schmelzen beginnt. 50 g Butter in Stücken unter Rühren zugeben und in dem Zucker auflösen. Die Masse in eine mit 20 g Butter gefettete Auflaufform (ca. 35 x 20 cm) geben und zügig verstreichen.

Den Ofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. 800 g Rhabarber putzen und in ca. 10 cm lange Stücke schneiden. Dicht an dicht in die Form legen. Eine 275-g-Packung Blätterteig aus dem Kühlregal mit Backpapier über dem Rhabarber entrollen und den überstehenden Teig an den Seiten in die Form drücken. Die Oberfläche mehrfach mit einer Gabel einstechen.

Im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 30 Minuten backen. Dann auf einem Gitter 5 Minuten stehen lassen. Eine Platte oder ein Brett auf die Form legen und die Tarte vorsichtig stürzen. Vanilleeis oder -sauce dazu reichen, das Eis evtl. mit Schlagsahne. Dazu passt Kaffee und an heißen Tagen eine trockene Weißwein- oder Roséschorle.

Rhabarber stammt ursprünglich aus dem Himalaja und wurde im 16. Jahrhundert erstmals in Russland angebaut. Im 18. Jahrhundert gelangte er nach Westeuropa und England. Die pure, ungezuckerte »Barbarenwurzel« (vom mittellateinischen Wort rheu barbarum – rheum für Wurzel, barbarus für ausländisch, fremd) ist kalorienarm und gesund. Sie enthält viele Ballaststoffe und Vitamine, reichlich Kalium sowie Apfel- und Zitronensäure. So wirkt Rhabarber verdauungsfördernd und eignet sich gut für eine Frühjahrskur. Das Gemüse enthält aber auch Oxalsäure, die – in rauhen Mengen verzehrt – giftig sein kann und dem Körper Kalzium entzieht. Dem wirken oben genannte Milcherzeugnisse zwar entgegen, dennoch sollten Personen mit Nierenleiden und Gicht auf Rhabarber verzichten. Für Leute, die außerhalb ihres Kopfes leben, ist sein Genuss indes unbedenklich.