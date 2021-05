Rassistischer Lynchmob

imago images/glasshouseimages Dem Erdboden gleichgemacht. Greenwood/Tulsa nach dem Pogrom

Am kommenden Montag begeht die »1921 Tulsa Race ­Massacre Centennial Commission« der afroamerikanischen Gemeinde von Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma den 100. Jahrestag des Massakers von Tulsa. Am 31. Mai und 1. Juni 1921 hatten Tausende bewaffnete Weiße Hunderte Einwohner des afroamerikanischen Stadtteils Greenwood getötet. Bevor die Details erläutert werden, ist zu fragen, wie ein solch brutales Massaker in dieser aufstrebenden Stadt, wegen der dort angesiedelten Erdölfirmen damals »Ölhauptstadt der Welt« genannt, geschehen konnte.

Dafür ist ein Rückblick in jene Jahre nötig, für die es in den USA die feststehende Begrifflichkeit des »Nadir of American Race Relations« gibt. Dieser »Tiefpunkt der amerikanischen Rassenbeziehungen« bezeichnet die Periode, die sich vom Ende der Ära der »Reconstruction« im Jahr 1877 bis in die frühen 1920er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erstreckt. Der Wiederaufbau des Landes folgte auf den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) und bezeichnet nach der Abschaffung der Sklaverei die kurze Phase der Wiedereingliederung der elf besiegten Sklavenhalterstaaten und der beabsichtigten Integration der schwarzen Bevölkerung in Staat und Gesellschaft.

Tägliche Attacken

Doch nach dieser Ära verloren Schwarze wieder ihre gerade zuvor gewonnenen Bürgerrechte. Rassistische Gewalt, Lynchmorde, Rassentrennung und -diskriminierung waren gängiger Ausdruck der ungebrochenen weißen Vorherrschaft und nahmen ab 1877 Jahr um Jahr zu. Dramatisch wurde die Lage der schwarzen Bevölkerung während und nach dem Ersten Weltkrieg, als die Hoffnung herrschte, schon während des Krieges würden Schwarze als Arbeitskräfte in der Kriegsindustrie gebraucht und die Lage schwarzer Soldaten werde sich nach ihrer Rückkehr von den Schlachtfeldern zu ihren Gunsten verbessern. Doch viele Weiße sahen im wachsenden Willen zur Selbstbestimmung und im möglichen sozialen Aufstieg der schwarzen Bevölkerung eine Gefahr für ihre Privilegien, sahen sie als Konkurrenz im Kampf um Arbeitsplätze und als Bedrohung für ihre »guten Wohnbezirke«, in denen sie unter sich bleiben wollten.

Der Historiker Allan H. Spear beschrieb den Prozess eines sich daraus entwickelnden militanten Rassismus 1967 in seinem Werk »Black Chicago – The Making of a Negro Ghetto 1890–1920«. Er zeigt auf, wie Schwarze »zwischen 1917 und 1919 in der Stadt fast täglich von weißen ›Sportvereinen‹ auf der Straße und in Parks attackiert und ihre Wohnhäuser von ›Vereinen zur Pflege der Nachbarschaft‹ in die Luft gesprengt wurden«. Als die Schwarzen sich wehrten, sei »der Guerillakrieg im Sommer 1919 in eine offene bewaffnete Auseinandersetzung« übergegangen. »Die South Side von Chicago wurde zum Schlachtfeld eines Rassenkrieges«, so Spear.

Doch Chicago war kein Einzelfall. Afroamerikaner im ganzen Land erlebten in diesen Jahren eine brutale Welle rassistischer Terrorakte, teils inszeniert vom wiederbelebten Ku-Klux-Klan. Lynchen durch Erhängen am nächsten Baum und Verbrennen bei lebendigem Leibe auf Scheiterhaufen waren an der Tagesordnung.

Tulsa war 1921 eine wohlhabende Stadt mit einer Bevölkerung von etwa 100.000 Menschen, davon zehn Prozent Schwarze. Die irrige Vorstellung von der »Überlegenheit der weißen Rasse«, die in der weißen Bevölkerung Anklang fand, machte ein harmonisches Leben unter den Einwohnern unmöglich. Tulsa war deshalb eine stark segregierte Stadt. Die schwarzen Einwohner lebten isoliert im Stadtteil Greenwood mit seiner florierenden Geschäftsmeile, der »Black Wall Street«. Die Kriminalitätsrate in Tulsa war hoch, die Zeitungen Tulsa World und Tulsa Tribune verbreiteten Stereotypen über die Schwarzen und gaben ihnen die Schuld für die Kriminalität. Weiße Bürgerwehren mobilisierten dagegen, wobei sie auf neue Technologien wie Telefone, Telegrafen und motorisierte Fahrzeuge zurückgreifen konnten.

Am 31. Mai 1921 machte das Gerücht die Runde, ein schwarzer Schuhputzer befinde sich unter dem Vorwurf in Haft, am Vortag eine weiße Frau »sexuell belästigt« zu haben. Daraufhin versammelte sich ein aggressiver weißer Lynchmob vor dem Gerichtsgebäude und forderte den Sheriff auf, den »Täter« auszuliefern. Doch Sheriff Willard McCullough weigerte sich und ließ seine Männer alle Zugänge verbarrikadieren.

Als der Mob sich nicht zerstreute, marschierten am Abend zunächst etwa 25 bewaffnete schwarze Weltkriegsveteranen vor dem Gebäude auf, um den Sheriff zu unterstützen. Später erhöhte sich ihre Zahl auf 75, denen inzwischen 1.500 gut bewaffnete Weiße gegenüberstanden. Als die das Feuer eröffneten, zogen sich die Schwarzen nach Greenwood zurück. Der weiße Mob setzte ihnen wütend nach. Ein neues Gerücht stachelte sie weiter auf: Angeblich würden die Schwarzen mit Verstärkung aus Nachbarstädten einen bewaffneten Aufstand vorbereiten. Die nun unter den weißen Tulsanern entfesselte Hysterie machte weder vor Kindern noch vor Alten halt. In der Morgendämmerung des 1. Juni strömten Tausende Weiße in das Greenwood-Viertel, töteten, plünderten und brandschatzten in einem Gebiet von drei Dutzend Häuserblocks. Feuerwehrleute wurden mit Waffengewalt am Löschen gehindert.

Laut einem Bericht des Roten Kreuzes wurden über 200 Geschäfte geplündert und etwa 1.300 Gebäude niedergebrannt, darunter ein Krankenhaus, zwei Kirchen, eine Schule, eine Bibliothek, Hotels, Büros und viele Läden. Als Gouverneur James B. A. Robertson am 1. Juni das Kriegsrecht verhängte und die Nationalgarde mobilisierte, war das Massaker praktisch beendet und Greenwood samt seiner prosperierenden »Black Wall Street« dem Erdboden gleichgemacht.

Pogrom vertuscht

Kurz darauf wurden alle Vorwürfe gegen den Schuhputzer Dick Rowland fallengelassen. Die Polizei hatte ermittelt, dass er der Fahrstuhlführerin nur versehentlich auf den Fuß getreten war. Rowland verließ Tulsa fluchtartig und kehrte Berichten zufolge nie zurück.

Die Tulsa Tribune entfernte ihre Berichte vom 31. Mai 1921 aus ihren Archiven. Historiker der »Race Riot Commission« legten 2001 in ihrem Bericht dar, dass auch in Behördenarchiven Akten gesäubert worden waren. Der brutale Aufruhr des weißen Mob sollte in Vergessenheit geraten. Jahrzehntelang wurde das 18 Stunden dauernde Massaker mit seinen bis zu 300 Todesopfern vertuscht. 8.000 Menschen waren obdachlos geworden, fast die gesamte schwarze Bevölkerung der Stadt. Erst seit 2018 wird das Geschehene offiziell nicht mehr als »Rassenaufruhr«, sondern als »rassistisches Massaker von Tulsa« bezeichnet. Es gilt unbestritten als das tödlichste Pogrom von Weißen an ihren schwarzen Mitbürgern in der Geschichte der USA.