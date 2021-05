Nachschlag: Sondeln

(c) dpa-Zentralbild Wenn’s piepst, wird’s interessant (Archäologen am Ort der »Völkerschlacht« bei Holzhausen/Sachsen)

Die spinnen doch, die Engländer! Glaubt man der britischen Serie »Detectorists«, ist es des Briten liebste Freizeitbeschäftigung, mit Metalldetektoren auf Schatzsuche zu gehen. Die Freunde Andrew (Mackenzie Crook) und Lance (Toby Jones) tun das mit Leidenschaft, und das ist by the way lehrreich für Freunde des ländlichen englischen Idioms. Dank der deutschen Untertitel erfährt man, dass das, was die Lads da tun, mit »Sondeln« übersetzt wird. Aber, Moment mal! Sind das wirklich nur die Engländer, die auf der Suche nach sagenhaften Reichtümern die grünen Hügel überziehen? Nein, auch in Bayern und Umgebung greift das Phänomen der »Jäger der verlorenen Schätze« um sich, berichtet »Quer«, das Magazin vom Bayerischen Rundfunk. Die eigentlich recht harmlosen Sondler neigen allerdings dazu, Funde eher behalten zu wollen bzw. die Fundorte nicht korrekt anzugeben. Die Folge, so heißt es aus dem Munde der professionellen Archäologen, ist dann nichts anderes als Geschichtsfälschung. Beware! (mis)