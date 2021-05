In deutschem Namen

Jürgen Bätz/dpa Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an Herero und Nama in der namibischen Hauptstadt Windhoek

Ein bloßer »PR-Coup Deutschlands« sei er, der Deal, den die Bundesregierung im Streit um Entschädigung für den Genozid an den Herero und den Nama mit Namibia schließen wolle: So haben Vertreter der Opfer­nachkommen die Vereinbarung beurteilt, als vor kurzem erste Details an die Öffentlichkeit drangen. Die jetzt offiziell bekanntgegebene Übereinkunft bestätigt: Sie hatten recht. Denn während Berlin die Einigung, die Windhoek inzwischen wohl akzeptiert, in höchsten Tönen lobt und Außenminister Heiko Maas gar von »echter Versöhnung« schwafelt, umfasst sie gerade nicht, was eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte: Eine reguläre Entschädigung für die Schwerstverbrechen, die das Deutsche Reich in seiner damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika verübte.

In dem Deal erklärt sich die Bundesregierung bereit, den Genozid künftig nicht mehr zu leugnen – freilich nur unter einer Bedingung. Das Problem, mit dem Berlin seit Jahren kämpft: Wenn man ein Verbrechen anerkennt, muss man Entschädigung zahlen. Auf der Suche nach Formulierungen, die das Gesicht wahren, aber auch den Geldbeutel schonen, hatte die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul 2004 »im Sinne des gemeinsamen ›Vater unser‹ um Vergebung unserer Schuld« gebeten: Religiöse Äußerungen mögen hübsch reumütig klingen, Rechtsfolgen haben sie nicht. Die Bundesregierung hat die Formulierung jetzt quasi säkularisiert und will »im Lichte der historischen und moralischen Verantwortung um Vergebung bitten«. Dies soll, so heißt es, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell wiederholen, vielleicht gar in Windhoek. »Rechtliche Ansprüche auf Entschädigung«, darauf bestand Maas am Freitag freilich, lassen sich aus historisch-moralisch gedroschenen Phrasen »nicht ableiten«.

Läuft alles glatt, dann gelingt es Berlin, einen Präzedenzfall zu vermeiden. Die Verbrechen, die in deutschem Namen seit 1871 im Ausland begangen wurden, sind Legion. Zahlte man für den Genozid in »Deutsch-Südwest«, müsste man dann nicht auch für Vernichtungsaktionen in »Deutsch-Südost«, für den Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa ab 1939, für Massaker in Italien und in Griechenland, vielleicht auch für bundesdeutsche Kriegsverbrechen etwa in Jugoslawien, in Afghanistan und auf künftigen Kriegsschauplätzen finanziell einstehen? Eben. Ein bisschen kostet es freilich, die Nachfahren der Opfer zum Stillhalten zu veranlassen: Die Bundesregierung hat zugesagt, Namibia Mittel zum »Wiederaufbau und zur Entwicklung« in den Siedlungsgebieten der Herero und der Nama zur Verfügung zu stellen, insgesamt 1,1 Milliarden Euro, verteilt allerdings auf 30 Jahre. Stellt man in Rechnung, dass mit dem Geld nicht nur Entschädigung vermieden, sondern wohl – wie bei Entwicklungshilfe üblich – allerlei deutsche Interessen mitbedient werden, dann ist das ein – für einen ausgewachsenen ­Genozid – wirklich günstiges Schweigegeld.