Nachschlag: Fernes Paradies

NDR/Manu’a Vecker-Sue Auf der Marquesas-Insel Ua Huka gibt es wilde Pferde. Zugeritten werden sie traditionell am Strand im Wasser

Was macht man, wenn wieder einmal so rein gar nichts im Fernsehen läuft? Man surft durch die Mediatheken auf der Suche nach einer interessanten Dokumentation. Und da hatte der Sender Arte in der Reihe »Entdeckung der Welt« durchaus Anregendes zu bieten: Der Film »Mit dem Postschiff durch die Südsee« führte zu den Marquesas-Inseln in Französisch-Polynesien, die seinerzeit schon den Schriftsteller Herman Melville für den Rest seines Lebens verzauberten. Und in der Tat ist es gelungen, dort ein paar rätselhafte Szenen einzufangen, am kuriosesten sicher die von den Gefängniswärtern, die am Ende des Tages mit den von ihnen bewachten und zur Besserung verurteilten Verbrechern gemütlich eine Runde Boule spielen. Ach ja, auch die schon lange nicht mehr nur bei »schweren Jungs« und Seeleuten beliebten Tätowierungen (auf polynesisch heißen sie, na, wie wohl, »Tattoo«) kommen aus jener fernen Weltgegend – aber das weiß man ja seit Melvilles unvergesslicher Romanfigur Queequeg. (jt)