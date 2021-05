»Politischer Punkrock ist verbale Notwehr«

Claudia Holzinger »Ich bin nach wie vor Vegetarierin« – Sarah Lohr

Liveauftritte Fehlanzeige – wie geht’s? Schmeckt der Champagner noch?

Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das alles nicht am Gefühlshaushalt kratzt. Wir hatten 2020, pünktlich zur Pandemie, unser Album »Die große Palmöllüge« veröffentlicht, und dafür standen natürlich schon sehr viele Konzerte. Die wurden dann immer wieder verschoben, in der Hoffnung, dass es doch irgendwann klappt. Viele davon wurden dann doch endgültig abgesagt. Der Champagner steht verschlossen im Regal, wir warten auf bessere Zeiten.

Auf einem brandneuen Foto können wir Sie mit Ihren Bandkollegen am Grill bewundern. Vegetarismus war einmal?

Ich bin nach wie vor Vegetarierin, und für das Shooting kam kein Tier zu Schaden. Das Grillgut war entweder aus Pappe oder Plastik.

Treffen mit Freunden nach 22 Uhr sind coronabedingt eine gefährliche Sache geworden. Wie lösen Sie das Problem?

In Bayern machen wir das mit der Ausgangssperre ja schon seit Dezember, es fühlt sich beängstigenderweise richtig normal an inzwischen. Das eine oder andere Mal habe ich bei Freundinnen oder Freunden übernachtet, da kam ich mir vor wie zu Teenagerzeiten. Mit dem Hund meines Bandkollegen Matti war ich auch spazieren, der darf nach 22 Uhr noch raus, der hat’s gut. Meistens bleibe ich aber einfach zu Hause, es hat ja sowieso alles zu, was Spaß macht.

Was gibt’s für Gründe zu feiern? Vielleicht der uns erspart bleibende Söderismus?

Ja, alle Leute, die nicht in Bayern wohnen, können wohl erst mal kurz aufatmen. Allerdings war das vermutlich erst der Anfang vom Söderismus.

2020 haben Sie mit dem Song »Sarah (Frau, auch in ’ner Band)« für viele Frauen den Nerv in der Sexismusdebatte getroffen. Wie kam es zu dem Song?

Mir ist aufgefallen, dass ich doch recht häufig als einzige Frau auf der Bühne stand, da habe mich gefragt, wieso das so ist. Es ist sicherlich ein wichtiger Faktor, dass es gerade im Punk viel weniger nichtmännliche Vorbilder gibt und daher entsprechend weniger Role Models für junge Mädchen. So ging es zumindest mir. Ich sehe aber eine Trendwende im Punk und wünsche mir auch weiterhin mehr Diversität auf (Punk-)Bühnen.

Warum muss AKJ laut sein?

Um Musik leise spielen zu können, muss man ein richtig guter Musiker bzw. eine richtig gute Musikerin sein. Wir kaschieren unsere Unzulänglichkeiten mit Lautstärke und Geschrei.

Wie wichtig ist das historische Erbe der Stadt Nürnberg für Ihre Musik?

Nürnberg hat im düsteren Kapitel zwischen 1933 und 1945 als »Stadt der Reichsparteitage« eine sehr schlimme Rolle gespielt. Aktuell wird hier viel diskutiert, wie das ehemalige Reichsparteitagsgelände künftig genutzt werden soll. Ob Nürnbergs Vergangenheit im speziellen einen direkten Einfluss auf unsere Musik hat, weiß ich nicht. Ich denke eher, dass die gesamtdeutsche Nazischeiße eine Rolle spielt.

Wann tritt AKJ endlich im Festspielhaus zu Bayreuth auf?

Bei Wagner schaffen wir es einfach nicht, die »Kunst vom Künstler« zu trennen. Vermutlich also eher nie.

Ist Punkrock eine Art Notwehr?

Das trifft es gut, ja. Politischer Punk behandelt ja häufig Themen, die einen ohnmächtig zurücklassen. Seiner Entrüstung hier in letzter Instanz schreiend Ausdruck zu verleihen, ist tatsächlich eine Art Notwehr in verbaler Form.

Welchen aktuellen Song von Akne Kid Joe empfehlen Sie als Pandemiemusik?

Auf der letzten Platte ist ein Song namens »Das schöne Leben« – der entstand vor der Pandemie. Darin geht es um Leute, die immer sagen: »Früher war alles besser.« Hört man sich den Song heute an, wird schnell klar, dass vor Corona zwar auch nicht alles besser war, aber immerhin gab es damals kein Corona.

Was bietet die neue Platte?

»Die Jungs von AKJ« kommt am 27. August. Ohne Corona wäre sie sicher nicht entstanden. Wir haben ja 2018 das erste, 2020 das zweite Album veröffentlicht. Demnächst also das dritte. Drei Alben in vier Jahren – mit dem ursprünglichen Tourplan hätte das niemals hingehauen. Wir sind wirklich sehr zufrieden, dass wir die Zeit dafür genutzt haben. Natürlich ist es das bisher beste Album von uns, haha.

Haben Sie ein paar Worte des Trostes für Ihre Hörer?

Ich nicht, aber Lauterbach hat mal gesagt, dass es keinen zweiten Coronaherbst geben wird.