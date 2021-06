Politische Megafusion

Theo Saffroy/imago images Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl erhält Macron durch den geplanten Zusammenschluss eine mediale Plattform für seine Kampagne zur zweiten Amtszeit

Die französischen Medienkonzerne Groupe TF 1 und ­Groupe M 6 wollen sich zusammentun. Das Projekt, das in der vergangenen Woche in Paris vorgestellt wurde und eines der umfangreichsten in der europäischen Mediengeschichte ist, hat verschiedene Ziele: Angeblich soll die geplanten Fusion zunächst vor allem US-amerikanische Streaminggiganten wie Netflix, Amazon oder Disney bremsen und wichtige Anteile im weltweiten Werbemarkt sichern. Parallel zur beiderseits erhofften Profitmaximierung gelte es allerdings auch, politische Ziele zu erreichen, berichteten französische Medien unisono. Die bisherigen Rivalen wollten dem in Freundschaft verbundenen, neoliberalen Staatschef Emmanuel Macron, der das Megabündnis öffentlich unterstützt, ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl eine breite mediale Plattform für seine Kampagne zur zweiten Amtszeit bauen.

Dass der Mischkonzern des Pariser TF 1-Besitzers Martin Bouygues den Zusammenschluss mit dem bis dato noch direkten, zur RTL-Gruppe und Bertelsmann gehörenden Konkurrenten M 6 sucht, sei daher nicht nur der Abwehr der US-Amerikaner geschuldet. In der Tat verspricht die Operation vor allem saftige Gewinne bei einem geschätzten Umsatz in Höhe von 3,4 Milliarden Euro. Der neue Riesenkonzern im europäischen Mediengeschäft verspricht sich, sollte der Zusammenschluss von der französischen Kartellaufsicht tatsächlich genehmigt werden, »technische Einsparungen« von bis zu 300 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren. Dass sich die Belegschaften beider Häuser von nun an Sorgen um den Arbeitsplatz machen müssen, halten Experten der Journalistengewerkschaft CFE-CGC wie Jean-­Baptiste Leblanc für »sehr wahrscheinlich«. Entsprechend reagierten die Finanzmärkte: Am Tag nach der Verkündung gingen nach Angaben der Wirtschaftszeitung Les Echos bei TF 1 und M 6 die Kurse »durch die Decke«.

Nicht sicher ist allerdings, dass der Bund von der Autorité de la concurrence, der unabhängigen Wettbewerbsaufsicht, letztendlich auch abgesegnet wird. Den im Rahmen der aktuell vereinbarten Bündnisdisziplin zum Vizechef degradierten bisherigen Boss bei TF 1, Gilles Pelisson, zitierte die deutsche Börsen-Zeitung in der vorigen Woche mit dem Hinweis, der Deal würde bei bestimmen Auflagen des Amtes scheitern: »Wenn es eine Forderung nach einem Verkauf von TF 1 oder M 6 als Teil der Ausgleichsmaßnahmen gäbe, würde keine der beiden Gruppen das akzeptieren.« Zugleich habe Pelisson betont, dass die französische Regierung den Plänen »positiv« gegenüberstehe. Sicher ist, dass der Handel ohne einige von der Behörde diktierte Auflagen nicht abgeschlossen werden wird. Weil in Frankreich ein einziger Anbieter maximal sieben Programme ausstrahlen darf, müssten die neuen Partner mindestens zwei Kanäle abgeben.

RTL als Muttergesellschaft des Senders M 6 sowie Bouygues’ Groupe TF 1 wollen nach eigenen Angaben ein neues, echt französisches Schwergewicht im Fernseh- und im Video-Streaminggeschäft schaffen und mit ihm zumindest den europäischen Markt aufrollen. Ein Plan, der dem Präsidenten im Élysée-Palast wie gerufen kommt im längst laufenden Wahlkampf gegen die politische Konkurrenz am äußersten rechten Rand. Macrons Strategie, nach der sozialdemokratischen Linken nun die bürgerliche Rechte und, darüber hinaus, die Faschopartei Rassemblement National und deren Führerin Marine Le Pen auch bei den Medien rechts zu überholen, korrespondiere prächtig mit der Konstruktion eines großen, »nationalen« Medienimperiums, das Google und Amazon aufhalten könnte, vermutete der linke ehemalige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg.

Was Streaming, Reality-TV und deren rein profitorientierte Bosse wirklich wollen, formulierte Patrick Le Lay, der erste Chef des 1987 von der damaligen Regierung des Rechtskonservativen Jacques Chirac privatisierten TF 1, schon vor mehr als 15 Jahren der bereits damals nicht besonders interessierten Öffentlichkeit: »Die Basis, das Geschäft von TF 1 ist es, Coca-Cola zu helfen, sein Produkt zu verkaufen. Damit eine Werbebotschaft erfasst wird, muss das Gehirn des TV-Zuschauers zur Verfügung stehen. Unsere Sendungen haben die Bestimmung, es disponibel zu machen. Was wir an Coca-Cola verkaufen, ist die im Hirn des Zuschauers zur Verfügung stehende Zeit.«

Dass der sich erhebende Medienriese die Entscheidung der Pariser Aufsichtsbehörde abwarten wird, bevor er handelt, halten Gewerkschaften, Politiker und Macrons Helfer für unwahrscheinlich. Die Kartellbehörde nehme sich für solche Fälle bis zu zwei Jahre Zeit. Das ist viel zu langsam für die schnellen Konkurrenten aus dem Silicon Valley und zu spät für Macrons Wahlkampagne.