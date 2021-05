imago/ZUMA Press

Rechte Kampagne

Zu jW vom 21.5.: »Enkelin des Tages: Annalena Baerbock«

Die jW (…) täte gut daran, sich nicht an der von rechts und rechtsaußen angestoßenen Kampagne bezüglich der angeblich fehlenden Studienabschlüsse der »grünen« Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu beteiligen. Ich kann mir schon vorstellen, wie hoch der AfD- und »Wutbürger«-Anteil unter den »Studieren mit Baerbock«-Tweets war. Denn da spielt ganz viel Frauenfeindlichkeit mit, indem man die Kompetenzen von Frauen in Frage stellt. Und ja, das Thema ist vom rechten Rand auch in die sogenannte Mitte geschwappt, und es wurde offenbar auch von Sozialdemokraten und anderen aufgegriffen, weswegen sich die Grünen genötigt sahen, die Studienabschlüsse zu veröffentlichen, was schlimm genug ist. Hat beispielsweise Friedrich Merz jemals seine Abschlüsse auf Twitter veröffentlichen müssen? Aber (latente) Frauenfeindlichkeit ist freilich kein Alleinstellungsmerkmal der Rechten. Immerhin geht die Glosse nicht auf die gefälschten Bilder von Frau Baerbock ein, die im Netz kursieren. Inhaltlich habe ich nicht viel mit der »grünen« Spitzenfrau gemeinsam. Aber angesichts der offensichtlich frauenfeindlich motivierten Kampagnen, die gegen sie gefahren werden, worin sich wohl die Panik ausdrückt, dass sie Bundeskanzlerin werden könnte, kann ich es nicht vermeiden, mich solidarisch zu fühlen.

Ralf Schuster, per E-Mail

Kein Verlust

Zu jW vom 20.5.: »Bundesministerin Giffey bittet um Entlassung«

Der Rücktritt der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey dürfte kein großer Verlust für Kinder sein. Ihr Einsatz für deren Interessen und Sorgen während »Corona« hielt sich aus meiner Sicht sehr in Grenzen. (…) Nicht einmal im Krisenstab zu »Corona« war sie vertreten. (…) Dabei wäre es für Kinder extrem notwendig gewesen, dass sie dort deren Interessen vertritt. (…) Sie war aus meiner Sicht als Familienministerin eine vollkommene Fehlbesetzung. Als Bürgermeisterin von Berlin dürfte es nicht anders sein. Da möchte ich nur an ihre Aussage zum Mietendeckel erinnern: Den werde es mit ihr nicht geben. Ich kann nur hoffen, dass die Wähler in Berlin das im Hinterkopf behalten.

Klaus Korcz, per E-Mail

Nicht kaputtreden

Zu jW vom 20.5.: »Doppelt abkassiert«

Die hier Klagenden, Zahnarzt und Steuerberater, sind in der Regel Mitglied in ständischen Altersversorgungssystemen mit im Schnitt 2.135 Euro an Monatsbezügen. Bei den gesetzlich Versicherten sind es 954 Euro (Zahlen 2019). Die Versteuerung von 25.620 Euro Jahreseinkommen verursacht keine sozialen Probleme. Bei 11.448 Euro gesetzlicher Rente wird der Grundfreibetrag plus individuellem Freibetrag nach Renteneintrittsjahr nicht überschritten. Hier sind ein abgesenktes Rentenniveau und weitere Eingriffe die Schwierigkeiten. Zahnarzt und Steuerberater waren wie viele Freiberufler, Beamte, Unternehmer etc. früher oft einige Jahre rentenversichert und erwarben Ansprüche. Nicht selten erhalten sie gesetzliche Renten von 300 bis 400 Euro on top (…). Sie gehen aber in die Statistik als Rentner ein, die eine Minirente erhalten – und denen wohlmeinende Linke die Differenz zu 1.200 Euro ohne Prüfung drauflegen wollen. (…) Natürlich gibt es die Rentnerin, die nur 500 Euro bekommt, was aber weniger am Rentensystem als an der Erwerbsbiographie liegt – und zunehmend an der Agenda-Politik. Weshalb schreibe ich das alles? Weil wir aufpassen müssen, unser an und für sich stabiles Rentensystem nicht kaputtzureden, uns nicht zu nützlichen Idioten jener zu machen, die private Vorsorge propagieren. Die wollen an über 200 Milliarden Euro ran, die bis dato privater Profitmacherei entzogen sind. Teilweise Doppelbesteuerung ist für Rentner wie mich mit guter Rente plus Betriebsrente ärgerlich, aber kein existentielles Problem. (…)

Volker Metzroth, per E-Mail

Ein Hurra auf Big Pharma

Zu jW vom 21.5.: »Diskriminierung geht weiter«

Ich bin leicht entsetzt über diesen Beitrag. Wie kann es sein, dass ein Votum der Abgeordneten ausführlich (ab-)gewertet wird, ohne sich zum Inhalt des zugrundeliegenden Gesetzes zu äußern? In wessen Interesse wäre es denn, wenn künftig alle jährlich auf Zuruf ihr Geschlecht ändern und junge Menschen mit 14 Jahren ohne Zustimmung der Eltern hormonelle Therapien zur Geschlechtsänderung beginnen könnten? Wenn das nun auch künftig zur Wunschliste der Linken oder gar der jungen Welt gehören soll, na dann gute Nacht, Zukunft, und ein Hurra auf die Pharmaindustrie.

Dr. Marianne Linke, Stralsund

Klassenkampf von oben

Zu jW vom 22./23./24.5.: »Raus aus der Defensive« und »Verfassungsschutz von unten«

»Marxisten sind zwangsläufig Gegner des bestehenden Grundgesetzes.« Diese apodiktische Aussage weist in die falsche Richtung. Der Autor nimmt sie dann auch etwas zurück. Die KPD hatte damals im »Parlamentarischen Rat« gegen das Grundgesetz gestimmt, weil mit dessen Annahme sowie mit der Gründung der Bundesrepublik die Spaltung Deutschlands besiegelt wurde. Aber der KPD-Abgeordnete Max Reimann gab zu Protokoll, dass die Zeit kommen werde, in der die Kommunisten die ersten sein würden, die diese Verfassung verteidigen müssten. Und so ist es auch eingetreten. Beispiel: der Kampf gegen das KPD-Verbot und später gegen die verfassungswidrigen Berufsverbote. Die antikommunistische Staatsräson der BRD wird gern mit dem Wortungetüm »freiheitlich-demokratische Grundordnung« (FDGO) umschrieben. Entspricht diese Staatsräson dem Geist des Grundgesetzes? Ich denke, mitnichten. Die FDGO ist eine bestimmte, antikommunistisch angefüllte Interpretation der Verfassung. Das KPD-Verbot 1956, die Berufsverbote in den 1970er und 80er Jahren und auch das geheimdienstliche Bespitzeln linker Medien – all diese staatlichen Maßnahmen des Klassenkampfs von oben sind, so meine ich, prinzipiell grundgesetzwidrig.

Detlev Reichel, Tshwane/Südafrika