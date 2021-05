Deeskalation statt Aufrüstung

imago/WEREK Heute haben sich nicht nur die Frisuren geändert: Die Grünen in einem früheren Jahrzehnt

Die ärtzliche Friedensorganisation IPPNW kritisierte am Mittwoch die Äußerungen des Grünen-Parteivorsitzenden Robert Habeck zu Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet Ukraine und teilte dazu mit:

»Zu den Ursprüngen der Grünen aus der Friedensbewegung gehörte die Entmilitarisierung der Politik, die Auflösung der Militärblöcke im Westen und im Osten sowie der Abbau von Feindbildern«, erklärt die IPPNW-Vorsitzende Dr. Angelika Claußen. »Um Frieden in der Ostukraine zu schaffen, sind keine weiteren Waffen notwendig. Waffenlieferungen schaffen weder Sicherheit noch Frieden«, so Claußen. Schon heute belegt die Ukraine Platz 22 von 151 im Ranking des Globalen Militarisierungsindex des BICC. Der Militäretat der Ukraine wuchs laut dem International Center for Conversion seit 2014 um 62 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 3,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht.

Bei den Waffenlieferungen erhält das Land vor allem Unterstützung durch die USA, die der Ukraine seit Beginn der Kämpfe militärisches Equipment und Waffensysteme geliefert haben. Im Jahr 2018 lieferten die USA beispielsweise 210 Panzerabwehrraketen, von denen die Ukraine im folgenden Jahr 150 weitere bestellte. Darüber hinaus lieferten die USA im Juli 2016 24 unbemannte Flugsysteme zur Aufklärung. Im Juni 2020 verkauften sie militärische Ausrüstung, darunter Munition, Funkgeräte, aber vor allem Panzerabwehrraketen im Wert von 60 Millionen US-Dollar an die Ukraine. Auch EU-Staaten beteiligen sich an der Aufrüstung. (…) »Im Gegensatz zu Habecks Äußerungen, sollte sich die Bundesregierung für Deeskalation und Diplo­matie einsetzen und die Rolle der OSZE stärken«, appelliert Claußen abschließend.

Am Mittwoch besuchte Janine Wissler, Vorsitzende der Partei Die Linke, das Flüchtlingslager Kara Tepe in Griechenland. Dazu erklärte sie:

Als Linke sind wir nach Lesbos gereist, um uns mit Schutzsuchenden zu treffen und mit ihnen über die Situation und die Lebensbedingungen im Lager zu sprechen. Die Lager an der EU-Außengrenze verkörpern die inhumane EU-Migrationspolitik, aufgrund derer Schutzsuchende seit Jahren unter furchtbaren Bedingungen ausharren müssen. Nach dem verheerenden Brand in Moria im letzten September haben alle nach Lesbos geschaut und Verbesserungen versprochen. Statt dessen ist es zu Verschlechterungen gekommen. Corona ist dabei nur eines der Probleme. Auch das neue Lager erfüllt nicht einmal ein Minimum an humanitären Ansprüchen. (…)

Das bundesweite Bündnis »Auf Recht bestehen« wies am Mittwoch darauf hin, dass die Situation bei vielen Jobcentern und Agenturen für Arbeit für erwerbslose oder einkommensarme Menschen äußerst problematisch ist:

Wegen der Coronapandemie ist die persönliche Vorsprache bei den meisten Behörden fast unmöglich. Daher kommt es oft zu Problemen und Verzögerung bei der Bewilligung von Sozialleistungen. (…) Die Bundesagentur für Arbeit nutzt die durch die Coronapandemie verursachte Schließung der Agenturen für Arbeit und Jobcenter auch dazu, den Leistungszugang zu digitalisieren: Anträge sollen möglichst alle elektronisch übermittelt werden.