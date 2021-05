Bergfest im Welthafen

Markus Scholz/dpa Kutter gegen Kriegsschiffe: Aktivisten im Hamburger Hafen (10.5.2018)

Aus freudigem Anlass hatte die Hamburger Volksinitiative gegen Rüstungsexporte am Mittwoch in die Räume der Alevitischen Gemeinde in Altona eingeladen. »Wir sind super unterwegs«, verkündete Monika Koops, aktiv beim Arbeitskreis »Frieden« der Gewerkschaft Verdi und Vertrauensperson der im Oktober 2020 gegründeten Initiative. Diese will einen Volksentscheid über ein Verbot aller Exporte von Waffen und Munition über den Hamburger Hafen herbeiführen. In nur zwei Monaten habe man trotz der Einschränkungen durch die Coronapandemie mehr als 5.000 Unterschriften gesammelt und feiere sozusagen »Bergfest«, so Koops. Für die erste von drei Stufen der Volksgesetzgebung in der Hansestadt müssen innerhalb von sechs Monaten 10.000 Unterschriften zusammenkommen – ein Ziel, das damit zu erreichen sein dürfte.

Das sei den vielen Unterschriftensammlern zu verdanken. Rund 40 Aktive gehörten allein zum »inneren Kreis« der Initiative. Mit Sammelstellen sei man zum Beispiel auf Wochenmärkten oder Demonstrationen präsent, Unterschriftenlisten würden in Blumen- oder Buchläden ebenso ausliegen »wie beim Bäcker an der Ecke, in Arztpraxen und Anwaltskanzleien«, so Koops. Hinter der Volksinitiative steht das Bündnis »Für einen zivilen Hafen«, zu dem 32 Organisationen und Gruppen aus Friedensbewegung, Gewerkschaften, Hochschulen, Kirchen und Parteien gehören. Darunter befinden sich etwa der Flüchtlingsrat Hamburg, ATTAC und die Hilfsorganisation »Seebrücke«, Verdi sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Über die »breite Unterstützung« für das Vorhaben des Bündnisses zeigte sich auch Martin Dolzer erfreut. Der frühere Bürgerschaftsabgeordnete der Partei Die Linke und wie Koops Vertretungsberechtigter für die Initiative verwies am Mittwoch auf die Präambel der Landesverfassung. In der heißt es, dass Hamburg als »Welthafenstadt« eine besondere Aufgabe zu erfüllen hat: »im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt zu sein«. Davon könne keine Rede sein, kritisierte Dolzer. Rund 1.000 Tonnen Munition würden täglich ebenso über den Hafen ausgeführt wie jede Menge Kleinwaffen sowie Panzer und anderes Kriegsgerät – und das in Kriegs- und Krisengebiete wie Mexiko, Kolumbien, Syrien oder die Türkei. Mehr als 93 Hamburger Firmen produzierten Rüstungsgüter, auch Konzerne wie IBM, Siemens oder Airbus seien mit von der Partie.

In der zweiten Stufe der Initiative müssten innerhalb von drei Wochen rund 65.000 Hamburgerinnen und Hamburger unterschreiben. Wenn das gelingt, kommt es zum Volksentscheid, bei dem mehr als die Hälfte der Abstimmenden sich für das gesetzliche Verbot von Rüstungsexporten über den Hafen aussprechen müssten. Die Frage, ob vom »rot-grünen« Senat, der Volksinitiativen in der Regel bekämpft, auch in diesem Fall Attacken zu erwarten seien, bejahte Dolzer auf der Pressekonferenz. Die Wahrscheinlichkeit sei »nicht gering«, dass die Landesregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen versuchen werde, die Initiative über das Hamburgische Verfassungsgericht zu stoppen. Bei den Volksbegehren gegen die sogenannte Schuldenbremse und den Pflegenotstand habe sie das erfolgreich durchexerziert.

In einem solchen Fall sei man »entschlossen, dem Senat energisch etwas entgegenzusetzen«. Notfalls werde man durch alle Instanzen gegen ein negatives Votum des Verfassungsgerichts vorgehen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Dem Senat stehe es frei, jederzeit mit dem Bündnis ins Gespräch zu kommen und sich das Vorhaben der Initiative zu eigen zu machen, ergänzte Axel Richter, Künstler und Mitinitiator der Initiative. Bisher habe man von »Rot-Grün« aber leider noch nichts gehört. Ein »ziviler Hafen« könne ein »erster Schritt auf dem langen Weg zum Frieden« sein.