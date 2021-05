Im Zeichen der Pandemie

Oliver Berg/dpa »Mitunter fundamentale Einschränkungen«: Anzeigetafel in Köln (April 2021)

Am Mittwoch wurde der diesjährige »Grundrechtereport« in Berlin vorgestellt. Dieser beschäftigt sich – wenig überraschend – schwerpunktmäßig mit den Grundrechtseingriffen des Staates während der noch immer andauernden Covid-19-Pandemie, die sich bisher – so die Herausgeber in ihrem Vorwort – im »Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Gesundheit einerseits und den Freiheitsrechten andererseits bewegt« hätten. In 43 Beiträgen werfen die Autoren einen genaueren Blick auf die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, die Zumutungen der Coronakrise für die Beschäftigten im Gesundheitssektor, die prekären Bedingungen in Schlachtbetrieben, den fehlenden Schutz vor Corona in Geflüchtetenunterkünften und die ungleichen Auswirkungen der Pandemie im Bildungsbereich. Die »mitunter fundamentalen Einschränkungen, die zuvor kaum vorstellbar gewesen wären«, stellten die Gesellschaft vor ethische, soziale, juristische und politische Herausforderungen, warnen die Herausgeber im neuen Report mit dem Titel »Ungleiche (Un-)Freiheiten in der Pandemie«.

Keineswegs bieten die Bürgerrechtsorganisationen dabei eine wie auch immer geartete Argumentationshilfe für fragwürdige Gruppierungen und Zusammenschlüsse, die seit geraumer Zeit unter der Eigenbezeichnung »Querdenker« von sich reden machen und sämtliche Maßnahmen, die die Bundesregierung und Landesregierungen zum Schutz der Bevölkerung vor der Pandemie auf den Weg gebracht haben, rundum ablehnen. Vielmehr betonen die Herausgeber, dass sich während der Pandemie »gerade prekäre Lebensverhältnisse zuspitzten« und dass »die Lage marginalisierter Menschen und Gruppen dadurch fort- und weiter festgeschrieben« worden sei. Schließlich würden gerade in Zeiten von Krisen und grundsätzlichem gesellschaftlichen Wandel bestehende gesamtgesellschaftliche Risse zutage gefördert. Es seien oftmals »unzureichend Repräsentierte, die sich im politischen Interessenkonflikt innerhalb tradierter Institutionen nicht oder nur schwerlich durchsetzen können«, konstatieren die Bürgerrechtsorganisationen. Damit thematisieren sie im Gegensatz zu sogenannten Querdenkern bereits bestehende soziale Verwerfungen, die sich während der Pandemie nur noch weiter zugespitzt haben, und lassen sich von Fakten anstelle von Verschwörungsmythen und irrwitzigen Phantastereien leiten.

Zur Eindämmung des gefährlichen Virus seien 2020/21 durch staatlich-exekutive Verordnungen und Maßnahmen elementare Grund- und Freiheitsrechte so umfassend eingeschränkt worden, wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik, erklärte auf jW-Anfrage am Mittwoch auch Rolf Gössner, Rechtsanwalt, Publizist und für die Internationale Liga für Menschenrechte einer der Mitherausgeber des »Grundrechtereports«. Etliche der Beiträge der aktuellen Ausgabe untersuchten daher »die fatalen Auswirkungen dieser tiefgreifenden Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie auf den demokratischen Rechtsstaat«, erläuterte er weiter. Dabei werde deutlich, »wie sich bereits existierende soziale Ungleichheiten noch erheblich vergrößerten und die soziale gesellschaftliche Spaltung sich noch vertieft«, woraus »in nächster Zukunft, aber auch auf lange Sicht schwerwiegende Grundrechtsprobleme resultieren« würden und daher »endlich wirksam politisch gegengesteuert werden« müsse.

Außerdem sei »künftig höchste Wachsamkeit geboten«, damit sich der erlebte Ausnahmezustand durch Corona »nicht allmählich normalisiert und die autoritäre Wende, die wir ebenfalls zu verzeichnen haben, sich nicht verfestigt«, so Gössner weiter. Das gelte »insbesondere auch angesichts der partiellen Selbstentmachtung des Parlaments und der Machtverschiebung auf die Exekutive«, betonte der Jurist, der bereits im vergangenen Jahr eine Broschüre mit dem Titel »Menschenrechte und Demokratie im Ausnahmezustand« zum Thema vorgelegt hat (siehe jW vom 23.11.2020). Im Gespräch mit jW erneuerte der Jurist und Publizist seine Forderung, den bestehenden Ausnahmezustand zügig zu beenden, »das manifeste Demokratiedefizit« zu beheben und »die parlamentarische Demokratie insoweit wiederherzustellen«.

Wie widersprüchlich und wenig zielführend viele der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie tatsächlich sind, beschrieb am Mittwoch auch Kawe Fatehi, der 2019 als kurdischer Aktivist vor politischer Verfolgung aus der Islamischen Republik Iran in die BRD geflüchtet war. Er berichtete bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Reports in Berlin, wie sich die Pandemie in einer Sammelunterkunft für Geflüchtete in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) auswirkte. Dort lebte er für 13 Monate und wurde wie auch die anderen dort untergebrachten Flüchtlinge wegen eines Coronaausbruchs für mehrere Wochen unter Ausgangssperre gestellt. »Als ich am Morgen des 27. März 2020 aufwachte, war die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt von Polizisten umstellt. Fünf Wochen standen wir unter kollektiver Quarantäne, Hunderte Menschen auf engem Raum und ohne jeglichen Schutz vor Ketteninfektionen«, berichtete der junge Mann. Alle hätten Angst gehabt. »Zu Recht, denn auch ich wurde nach zweieinhalb Wochen Quarantäne positiv getestet.«

Laut dem »Kompetenznetz Public Health Covid-19« war die Kollektivquarantäne in 70 Prozent der auftretenden Coronafällen in besagten Unterkünften ursächlich für die Virusübertragung, wie auch Angela Müller und Mark Gärtner, die beiden Geschäftsleiter des Sächsischen Flüchtlingsrats e. V., in ihrem Beitrag »Kein Schutz vor Corona – ›Durchseuchung‹ im Lager« schreiben, der sich im neuen »Grundrechtereport« findet.