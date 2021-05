Legale Tricks

Von Strakhov - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57798718 Gerichtlich geschützt: Spanischen Kämpfern in der faschistischen Wehrmacht gewidmete Straße in Madrid (19.3.2017)

Die »Straße der Gefallenen der Blauen Division« im Norden von Madrid muss weiter so heißen. Das hat das oberste Gericht der Stadt jüngst entschieden. Der Straßenname erinnert an die spanischen freiwilligen Kämpfer, die der Diktator Francisco Franco dem Expansions- und Vernichtungskrieg Hitlerdeutschlands in Osteuropa zur Verfügung gestellt hatte. Gemäß dem Gesetz zum historischen Andenken sollte die Straße daher umbenannt werden. So beantragte es jedenfalls 2018 die Regierung der ehemaligen Bürgermeisterin Manuela Carmena von der basisdemokratischen Bürgerplattform »Ahora Madrid« (»Jetzt Madrid«). Geplant war, dass die Straße nicht den Faschisten, sondern den Opfern des islamistischen Attentats vom 11. März 2014 gewidmet wird.

Juristische »Absurditäten«

Gegen die Umbenennung der Straße klagte ein Verein von Angehörigen spanischer Soldaten, die in der faschistischen Wehrmacht gegen die Sowjetunion gekämpft hatten – und bekam Mitte Mai recht. Die Erklärung des Gerichtshofes für sein Urteil trifft die Unterscheidung, dass die »Blaue Division« nazistisch und nicht franquistisch gewesen sei. Der Artikel 15 des erwähnten Gesetzes beziehe sich schließlich auf die spanische Diktatur. Der Historiker Julián Vadillo Muñoz, Lehrbeauftragter an der Universität Carlos III. zu Madrid, erklärte am Montag gegenüber junge Welt, dass Spanien »ein sehr großes Problem mit seinem historisches Andenken« habe. Für ihn ist das aktuelle Urteil im Fall der Straße zu Ehren der »Blauen Division« ein Zeichen dafür, dass das Gesetz zum historischen Andenken von 2007 unzureichend ist. Es werfe »ernste legale Probleme« auf und führe zu »Absurditäten« wie diesem Urteil, erklärte der Historiker.

Unter Carmena waren Experten der Universität Complutense damit beauftragt worden, einen Plan für das historischen Andenken Madrids zu erstellen. Darin enthalten war ein Kapitel über die Änderung bestimmter Straßennamen, die auf Faschismus und Diktatur verweisen. Julián Vadillo Muñoz zufolge habe es damals eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Rathaus und den Experten gegeben. Diese hätten der Bürgermeisterin empfohlen, ein eigenes lokales Gesetz zu erlassen, um mögliche legale Probleme bei Namensänderungen zu umgehen. Carmena habe aber lediglich auf das nationale Gesetz bauen wollen – mit dem jetzigen Ergebnis.

Eventuell war es naiv von Carmena und ihrem Team zu denken, dass die Rechte in Spanien bei den Straßenumbenennungen stillhalten würde. »Ahora Madrid« hatte versucht, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, und solche eindeutig »linken Themen« eher vernachlässigt, um sich Ärger in dieser Richtung zu ersparen. Doch die Einwohner Madrids sehen sich nun durch diese und andere Straßennamen weiterhin an traumatische Ereignisse erinnert. So soll eine weitere Straße nach José Millán Astray benannt bleiben, einer der berühmtesten Figuren des Franquismus. Er hatte die Fremdenlegion in Marokko mit aufgebaut und war Minister für Presse und Propaganda unter Franco. Da er aber kaum direkt in die Gefechte des Spanischen Krieges involviert war, so das entsprechende Gerichtsurteil, braucht eine solche Benennung nicht geändert werden. Das hatte man 2016 versucht und die Straße »Maestra Freire« getauft – was nun wieder rückgängig gemacht wurde.

Vadillo Muñoz hofft, dass das neue Gesetz der Sozialdemokraten des PSOE und des Linksbündnisses Unidas Podemos ein Anfang vom Ende des Problems belasteter Straßennamen sein könne. Demnach sollen nicht mehr wie bisher oft lediglich Empfehlungen ausgesprochen werden. Statt dessen sind Sanktionen und Verpflichtungen vorgesehen. Wichtig erscheint ihm vor allem, dass Jugendliche über die Zeit der Diktatur aufgeklärt werden, was kaum stattfinde. Und auch, dass es einem nach Franco benannten Verein nicht mehr möglich sei, beispielsweise historische Dokumente des Diktators selbst aufzubewahren. »Wir Historiker haben keinen freien Zugang zu diesen Dokumenten, und das kann definitiv nicht sein«, klagte Vadillo Muñoz. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte dem Franco-Verein bereits mit Verbot gedroht.

Offene Forderungen

Im September 2020 hatte die spanische Regierung dem Entwurf für das neue »Gesetz für das demokratische Andenken« im Ministerrat zugestimmt. Darin ist ein Zensus aller Opfer der Franco-Diktatur ebenso vorgesehen wie eine Markierung von Orten, die als Zwangsarbeitslager dienten, sowie eine Auflistung aller durch die Faschisten enteigneten Eigentümer. Für die Opfervereine bleibt jedoch ein wichtiger Teils der Forderungen weiterhin offen: die Täter in Spanien zur Rechenschaft ziehen zu dürfen.