Menschenkette in Halle/Saale geplant

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild »Unteilbar« demonstriert in Magdeburg (April 2021)

Das Bündnis »Unteilbar« aus Sachsen-Anhalt ruft für das Wochenende zur Demonstration in Halle/Saale auf:

Am Samstag – eine Woche vor der Landtagswahl – geht das landesweite zivilgesellschaftliche Bündnis »Unteilbar« Sachsen-Anhalt für eine demokratische und offene Gesellschaft der vielen in Halle auf die Straße. Zum Abschluss der Aktion wird mit einer großen Menschenkette, dem »#BandDerSolidarität«, ein Zeichen für einen solidarischen Umgang mit den gegenwärtigen Krisen gesetzt. Während die Folgen der Coronapandemie und die Klimakrise wie ein Brennglas auf bestehende soziale Ungleichheiten wirken, besteht die Gefahr, dass extreme Rechte innerhalb der Parlamente weiter an Einfluss gewinnen. Die Landtagswahl am 6. Juni wird so zur Richtungsentscheidung für Sachsen-Anhalt und die ganze Bundesrepublik. Helen Deffner für »Unteilbar« Sachsen-Anhalt: »Die Landtagswahl geht uns alle etwas an. Wir können nicht zulassen, dass Hass und Hetze unseren Alltag und unsere Zukunft bestimmen.« (…)

www.unteilbar-sachsen-anhalt.de

Das Bündnis »Sign!« startete am Sonntag eine Kampagne zur Aufhebung des Schutzes von geistigen Eigentumsrechten zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie:

Unter dem Kampagnenmotto »Sign! Mensch vor Patent« soll der politische Druck auf Bundesregierung und Europäische Union erhöht werden, sich dem Vorstoß von mehr als 100 Staaten des globalen Südens anzuschließen und sich für den bei der Welthandelsorganisation (WTO) verhandelten »Waiver« (Verzichtserklärung) im Rahmen des TRIPS-Abkommens einzusetzen. Dieser sieht die Aussetzung der Covid-19-Patente auf Impfstoffe, Medikamente und andere medizinische Güter bis zur Eindämmung der Pandemie vor. Kürzlich hatte sich auch die Biden-Administration diesem Vorstoß angeschlossen und die zeitweise Aussetzung von Patenten auf Covid- 19-Impfstoffe befürwortet. (…)

https://makethemsign.eu

Verschiedene Vereine und Initiativen kündigen für Freitag, 11 Uhr, eine Gedenkkundgebung an der Unteren Wernerstraße in Solingen an:

Am 29. Mai 1993 starben fünf Menschen bei einem Brandanschlag in Solingen. Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç kamen ums Leben. Ein sechs Monate alter Säugling, ein dreijähriges Kind und der 15 Jahre alte Bekir Genç wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bekir Genç erlitt schwerste Verbrennungen und unterzog sich seit dem Anschlag insgesamt 30 Operationen und Hauttransplantationen. 14 weitere Familienmitglieder erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Der Anschlag in Solingen war damals der schreckliche Höhepunkt einer massiven Hetzkampagne gegen Geflüchtete und hier lebenden Migrant*innen. Leider folgten zahllose weitere rassistische und antisemitische Verbrechen – die Blutspur der Mörder führte von Mölln, Solingen, über die NSU-Morde bis nach Kassel, Halle und Hanau. Auch die Infiltrierung, die Finanzierung und der Schutz von Nazistrukturen seitens des Verfassungsschutzes haben nie aufgehört. Wir werden die verhängnisvolle Rolle von VS-Spitzel Bernd Schmitt im Zusammenhang mit dem Solinger Brandanschlag nie vergessen. Genauso wenig wie die zahllosen V-Männer, die das Umfeld des NSU erfolgreich infiltriert hatten, aber keinen der Morde verhindert haben. (…)