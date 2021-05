Habeck im Pech

imago images/Stefan Zeitz Habecks Lieferversprechen an die Ukraine schafft die Voraussetzungen, dass die Tradition gewahrt bleibt, obwohl die Bolschewisten in Moskau nicht mehr regieren

Robert Habeck wurde nicht Kanzlerkandidat der Grünen und hat seitdem kein Glück. Er räumt Peinlichkeiten Frau Baerbocks wie neulich bei »Maybrit Illner« weg: Kurzstreckenflüge verbieten? Habeck: Der klimawirksame Gewinn sei nicht sehr hoch, es gehe um den »Symbolwert, was getan werden könnte, ohne dass es wirklich weh tut«. Am Montag jettete er kurzstreckenmäßig nach Kiew – mit Vertretern dieses oder jenes deutschen Großmediums im Tross. Nach einem Gespräch mit Präsident Wolodimir Selenskij verkündete er, die ukrainischen Wünsche nach deutschen Waffen seien »berechtigt« – selbstverständlich nur zur Verteidigung. Zur Begründung führte Habeck ein ungegendertes »Man« an, das der Ukraine Rüstungslieferungen »schwer verwehren« könne. Das klang fast nach Merkelschem »alternativlos«: Da können die Grünen trotz »Pazifismus, aus dem wir kommen«, einfach nicht nein sagen. Der Defensive soll auch die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine dienen, jedenfalls soll sie nach Habecks Meinung »nicht vom Tisch genommen werden«. Sprach’s und fuhr an die »Front« (DLF). Um dem Feind von 2014 in die Pupille zu schauen, d. h. dem durch westliche Medien 2014 entdeckten Volksstamm der Prorussen. Oder gar leibhaftigen Russen. Greuelpropaganda hatte der Deutsche auch im Gepäck: Russische Scharfschützen schießen nach seiner Erzählung nicht mehr einfach so in die Gegend, sondern durch die Sehschlitze von Bunkern der ukrainischen Armee. Die »wehrt« sich seit sieben Jahren mit Artilleriebeschuss dichtbesiedelter Wohngebiete der Prorussen.

Vier Wochen vor dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion gehört sich Habecks Geste für einen aus Schleswig-Holstein einfach. Dort war am 8. Mai 1945 noch lange nicht Schluss. Zehntausende Wehrmachtsoldaten hielten sich unter britischer Betreuung wochenlang für den nächsten Krieg gegen den Bolschewismus zur Verfügung. Was ist dagegen ein Opa Frau Baerbocks, der im Winter 1945 an der Oder die Rote Armee aufhielt?

Habecks Lieferversprechen schafft die Voraussetzungen, dass die Tradition gewahrt bleibt, obwohl die Bolschewisten nicht mehr regieren. Laut faz.net geht es Kiew u. a. um Sprengköpfe für Antischiffsraketen, Flugabwehrkanonen sowie unbemannte Mini-U-Boote. Und, wenn es nach dem Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik geht, auch um Atomwaffen. Defensive eben.

Wenige Stunden nach Verbreitung der grünen Waffenangebote, bestätigten Moskau und Washington ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Joseph Biden. Es soll, anders als bei Habeck, um Stabilität und Frieden gehen – eine Gefahr für Kiew und die deutschen Grünen. Nun hat Habeck auch noch Pech.