Landkreistag fordert Präsenzunterricht

Berlin. Der Landkreistag mahnte laut der Neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstag, das Infektionsgeschehen erlaube eine Rückkehr zum Präsenzunterricht an Schulen noch vor den Sommerferien. Die Ständige Impfkommission (Stiko) behält sich eigene Klärungen vor einer möglichen Impfempfehlung vor. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte am Dienstag im Deutschlandfunk, »Wir dürfen ja nicht vergessen, bei der Impfung werden ja keine Bonbons verteilt, sondern da wird ja immerhin ein medizinischer Eingriff vorgenommen«. (dpa/jW)