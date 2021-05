Homeoffice-Pflicht: DGB gegen schnelles Ende

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat sich gegen ein rasches Ende der Homeoffice-Pflicht für Unternehmen ausgesprochen. Unternehmen stünden in der Pflicht, für einen wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sorgen, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Das beinhalte neben klaren Hygienekonzepten auch das Angebot von Coronatests und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hatte die Aufhebung der Homeoffice- und Testpflicht in den Betrieben gefordert. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellte schrittweise Lockerungen der Homeoffice-Pflicht in Aussicht. (dpa/jW)