Hausprojekt »Køpi 137« kündigt Widerstand an

Berlin. Die Bewohnerinnen und Bewohner des bedrohten linksalternativen Hausprojekts »Køpi 137« in der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte haben am Dienstag Widerstand im Falle einer gerichtlichen Niederlage angekündigt. Am 10. Juni soll über eine Räumungsklage entschieden werden. Bei der besetzten »Rigaer 94« in der Rigaer Straße in Friedrichshain steht ebenfalls voraussichtlich im Juni ein wichtiger Termin an: eine Brandschutzbegehung durch mutmaßliche Vertreter des Eigentümers und einen Sachverständigen. (dpa/jW)