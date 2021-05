Erdogan feuert weiteren türkischen Notenbanker

Ankara. In der Türkei wird der Personalwechsel in der Zentralbank fortgesetzt. Am Dienstag entließ Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Vizechef Oguzhan Özbas, wie aus einem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret hervorgeht. Er wird ersetzt durch Semih Tümen, einen Wirtschaftsprofessor. Die türkische Lira stand am Dienstag gegenüber Dollar und Euro moderat unter Druck. Der Wechsel erfolgte nur zwei Monate nachdem Erdogan den Notenbankchef ausgetauscht hatte. Als Auslöser galt der Kurs des abgelösten Notenbankers Naci Agbal, der gegen die hohe Inflation und die schwache Lira mit deutlichen Leitzinsanhebungen vorgegangen war. (dpa/jW)