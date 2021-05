Habeck: Waffenlieferungen an Ukraine vertretbar

Berlin. Der Kovorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck, zeigt sich grundsätzlich offen für Lieferungen von »Defensivwaffen« an die Ukraine. Die könne man ihr »schwer verwehren«, sagte er am Dienstag dem Deutschlandfunk bei einem Besuch in Kiew. Habeck habe bei einem Treffen mit Präsident Wolodimir Selenskij die pazifistische Grundhaltung der Grünen betont. »Eine Aufrüstung der Ukraine droht den Konflikt im Osten des Landes weiter zu eskalieren«, warnte in Berlin Sevim Dagdelen, Abgeordnete von Die Linke. (AFP/jW)