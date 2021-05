Miethai frisst Miethai

Stefan Boness/IPON Mit dem Monopolisten Vonovia SE wird gigantische Marktmacht angestrebt

Im dritten Anlauf soll es klappen: Der Branchenprimus Vonovia will sich die Nummer zwei auf dem deutschen Immobilienmarkt einverleiben – die berüchtigte Deutsche Wohnen (DW). Nachdem frühere Übernahmeversuche als feindselig abgewehrt worden waren, ist die DW-Führung diesmal bereit, sich schlucken zu lassen. Durch den Zusammenschluss entstünde der größte Immobilienkonzern Europas. Mehr als 500.000 Wohnungen mit einem Gesamtwert von rund 80 Milliarden Euro hätte das Unternehmen im Portfolio. Allein in Berlin, wo das Bundesverfassungsgericht Mitte April den »Mietendeckel« gekippt hat, wären es fast 160.000 Wohneinheiten. Eine gigantische Marktmacht.

Die Großen fressen die Kleinen und die Riesigen die Großen, bis nur noch ganz wenige Player übrigbleiben, die den Markt regieren und sich satte Monopolrenten aneignen können. Angesichts dieser Perspektive ging die DW-Aktie nach der Ankündigung am Montag abend durch die Decke. Zur Freude der – trotz Krise mit steigenden Dividenden verwöhnten – Wertpapierhalter dürfte auch die Aussicht beigetragen haben, endlich den Schmuddelnamen »Deutsche Wohnen« loszuwerden. Der Konzern will künftig ausschließlich als Vonovia SE firmieren.

»Der Druck unserer Kampagne wirkt«, kommentierte Rouzbeh Taheri von der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« am Dienstag den Schritt. Die DW habe sich für eine Übernahme durch Vonovia entschieden, damit die Berliner das Bürgerbegehren nicht mehr unterstützen. Man habe den Dax-Konzern »in die Knie gezwungen«. Taheri zeigte sich optimistisch, dass die Bürger den »Deal als Mogelpackung entlarven und beim Volksentscheid erst recht mit Ja stimmen«.

Noch wichtiger für die anvisierte Demobilisierung der Mieterbewegung dürfte die Ankündigung eines sogenannten »Sozialpakts« sein, der mit der Stadt Berlin geschlossen wurde. Vonovia und DW hatten in Aussicht gestellt, in der Hauptstadt neuen »Wohnraum für junge Familien im Neubau zu fördern«. Die Mietsteigerungen sollen bis 2026 begrenzt werden. Zudem sei vereinbart worden, dass bis zu 20.000 Wohnungen an die Stadt Berlin verkauft werden.

Details und Konditionen dieser vermeintlichen Zugeständnisse müssen allerdings noch ausgehandelt werden, wie der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt, Michael Müller (SPD), am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Chefs von Vonovia und DW betonte. Mit diesen habe er sich schon nach dem »Mietendeckel«-Urteil im Roten Rathaus getroffen, um »gemeinsam nach vorne zu blicken«.

Die Mieterbewegung will sich jedoch nicht veräppeln lassen: »Wir kennen die Vermietungspraxis von Vonovia: Ihre Spezialität sind überhöhte Nebenkostenabrechnungen, die über Tochterfirmen in die Tasche des Mutterkonzerns zurückfließen«, so Jenny Stupka von »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«. Vonovia werde den Spekulationspreis, den sie für DW bezahlt, aus den Mietern rausquetschen wollen.

Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Genehmigung. Außerdem muss eine Mindestannahmequote von 50 Prozent der ausstehenden DW-Aktien erreicht werden. »Wir sind der Meinung, dass es ein sehr attraktives und faires Angebot ist. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sehr viele Aktionäre dieses Angebot annehmen werden«, gibt sich DW-Vorstandschef Michael Zahn optimistisch.