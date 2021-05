Eine Frage der Hingabe

Netflix Erster Samurai afrikanischer Herkunft: Yasuke

Das neue Album des experimentierfreudigen HipHop-Produzenten Flying Lotus ist der Soundtrack zur Netflix-Anime-Serie »Yasuke«. Die Verbindung zwischen der US-HipHop-Kultur und Japan (insbesondere in Form von Anime und Samurai-Mythen) hat eine lange Tradition, die mindestens bis zum Wu-Tang-Erstling »Enter The Wu-Tang (36 Chambers)« zurückreicht. »Yasuke« erzählt jetzt konsequenterweise die Geschichte des ersten Samurai afrikanischer Herkunft.

Ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit: Yasuke ist eine verbürgte historische Figur. 1579 kam er mit italienischen Jesuiten nach Japan. Das war etwa in der Mitte der Ära des Nanban-Handels, 30 Jahre nachdem die ersten Europäer in Japan aufgetaucht waren, und etwa 30 Jahre bevor sich Japan wieder von der Außenwelt abzuschotten begann. Insbesondere Portugal trieb damals mit dem fernöstlichen Staat einen regen Handel, der auch zu kulturellem Austausch führte. Die von portugiesischen Juden mitgebrachte Idee, Gemüse zu frittieren, eigneten sich die Japaner noch mit Begeisterung an und entwickelten darauf basierend ihr Tempura, das sie in den 1990ern wieder nach Europa brachten. Die Idee des Christentums versuchten die Wessis mit etwas mehr Nachdruck zu popularisieren, scheiterten damit aber trotzdem. Diesem Umstand ist es allerdings zu verdanken, dass Yasuke sich in den Diensten des japanischen Feldherren Oda Nobunaga wiederfand. Über die Frage, ob er nun ursprünglich aus Mosambik, dem Sudan oder Äthiopien stammt, streiten sich die Gelehrten.

Die Macher der Serie haben sich für eine diplomatische Lösung entschieden und seine Herkunft in Ghana angesiedelt, einem Land, das – bislang – noch keine Ansprüche auf den Mann geltend gemacht hat. Wie dem auch sei, »Yasuke« ist kein Geschichtslehrfilm, sondern ein Sci-Fi/Fantasy-Abenteuer, in dem Elemente aus dem Leben der historischen Figur mit Magie und Mechas auf recht gekonnte Weise verquirlt werden.

Dem von Flying Lotus komponierten Soundtrack gelingt nun das seltene Kunststück, sowohl in dieser Funktion hervorragend zu funktionieren – nämlich unauffällig, aber effektiv – als auch als reguläres Album, das sich losgelöst von Bildern und Story als eigenständiges Werk behauptet. Offensichtlich ist das bei der Single »Black Gold«, auf der Thundercat sanft, nachdenklich und frei von jeglichem Machismo mit seiner üblichen Falsettstimme singt. Aber die eigentliche Stärke des Albums sind die »Mood Pieces«. Interessanterweise sind explizit fernöstliche Einflüsse eher selten, und auf exotisierende Japonismen verzichtet Steven Ellison aka Flying Lotus vollständig. Mal taucht japanisch anmutendes Drumming als Lokalkolorit auf, aber eingebettet in Keyboards, die aus dem Vangelis-Soundtrack zu »Blade Runner« stammen könnten. Die klanglichen Verweise gehen stets in mehrere Richtungen gleichzeitig, dominant ist Ellisons Vorliebe für Sounds der späten 1970er und frühen 1980er.

Man merkt, dass sich Ellison – erklärter Fan von alten japanischen Videospielen und Animes – hier zu Hause fühlt. Im Japanischen gibt es den Begriff des »Ikigai«. Er beschreibt eine Tätigkeit, die zugleich Daseinszweck ist und Freude und Ausgeglichenheit ins Leben bringt. Und deren Vervollkommnung man sich mit Hingabe sein Leben lang widmet. Beim Samurai werden es die Kampfeskünste gewesen sein, bei Flying Lotus ist es das Erschaffen seiner eigenen Klangwelt, bzw. das Verfeinern seiner Klangkunst. Mit »Yasuke« ist ihm auf ungewöhnliche Weise ein Meisterwerk gelungen, das seine Fähigkeit, sich in verschiedenste Kontexte hineinzudenken und zu -fühlen auch dem Letzten deutlich machen sollte. Vermutlich könnte er auch eine glaubwürdige Metal-Platte produzieren. Und hat die Weisheit, es nicht zu tun.