Kohle unter Vorbehalt

Silas Stein/dpa Werden weiter einen breiten Rücken zeigen müssen, um Angriffe der Bosse abzuwehren (Frankfurt am Main, 20.10.2019)

Die Verunsicherung unter den Lufthansa-Belegschaften ist nach Entlassungswellen, erzwungenem Gehaltsverzicht und der Ankündigung weiterer Kürzungsmaßnahmen ohnehin groß. Nun ließ der Konzern 20.000 Flugbegleiter wissen, dass ihr Gehalt künftig »unter Vorbehalt« stehe. Teilrückforderungen seien möglich. Hintergrund ist eine gerichtliche Auseinandersetzung, die 2013 begann.

Damals hatte der Konzernvorstand gültige Tarifverträge zur betrieblichen Alters- und Übergangsversorgung aus dem Jahr 2003 einseitig gekündigt. Sechs Flugbegleiter zogen daraufhin vor das Arbeitsgericht, um zu erreichen, dass sie ihre Altersvorsorge nach dem alten Tarifvertrag erhalten. Nach einem jahrelangen Prozess bekamen sie Ende April vom Bundesarbeitsgericht (BAG) in letzter Instanz recht. Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versorgungsleistungen nach dem alten Tarifvertrag.

Nun frohlockt die Konzernführung in einer Mitteilung vom vergangenen Donnerstag, dass dann allerdings »auch der damals angewandte – niedrigere – Vergütungstarifvertrag aus dem Jahr 2009 zur Anwendung« kommen müsse. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Das Management beruft sich jedoch auf eine mündliche Ausführung des Gerichts, laut der es keine Kombination unterschiedlicher Tarifverträge geben könne.

Der Gedanke gefällt der Lufthansa-Führungsriege offenbar so gut, dass sie versucht, die Argumentation des Gerichts gegen die Gesamtheit des Kabinenpersonals in Stellung zu bringen. Es sei möglich, dass die »vom BAG dargelegte Rechtslage über die sechs Einzelfälle hinauswirkt und gegebenenfalls die heutige Praxis der Anwendung der aktuelleren Tarifverträge in Frage stellt«, heißt es in der Konzernzentrale in Frankfurt am Main. Bis zur endgültigen Urteilsbegründung will man keine Veränderungen der bisherigen Vergütungsabrechnungen vornehmen. Man müsse sich aber eine mögliche Neuberechnung der Vergütung, gegebenenfalls auch verbunden mit einer Teilrückforderung, vorbehalten.

Bis die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, dürften Wochen oder gar Monate ins Land ziehen. Die betroffenen Flugbegleiter sollen solange lieber einen Teil ihres ohnehin geschrumpften Gehalts zur Seite legen. Wenn die Lufthansa mit dem Urteil eine Möglichkeit an die Hand bekommt, Geld von den Beschäftigten zurückzufordern, wird sie diese nutzen. Daran ließ sie in ihrer Mitteilung keinen Zweifel.

Bei der Flugbegleitergewerkschaft UFO hält man es allerdings für unwahrscheinlich, dass am Ende Gehaltsrückforderungen über die sechs Kläger hinaus erhoben werden: »Wir gehen nicht davon aus, dass es zu einer kollektiven, das ganze Kabinenpersonal betreffenden Rückzahlung kommt«, wurde UFO-Vorstand Stefan Schwerthelm am Freitag in Die Welt zitiert. Womöglich werde eine Neuberechnung bei den Klägern gefordert. Ohnehin seien hierzu allerdings komplexe juristische Fragen zu klären, was zu einem weiteren jahrelangen Rechtsstreit führen könne.

Eine Verschärfung des Lohndumpings in der Kabine würde vor allem den Aktionären nützen – niedrigere Löhne bedeuten höhere Profite. Vielleicht ein Trostpflaster, da der Aktienkurs vergangene Woche spürbar nachgegeben hat, nachdem die Erben des verstorbenen Großaktionärs Heinz Hermann Thiele sich von der Hälfte ihrer Lufthansa-Wertpapiere getrennt hatten. 33 Millionen Aktien wurden so auf einen Schlag auf den Markt gebracht. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zum Preis von 9,80 Euro pro Stück und damit knapp zehn Prozent unter Wert.

Die Familiengesellschaft KB Holding hat somit durch den Verkauf gut 320 Millionen Euro eingenommen. Angeblich habe dieser nichts mit Misstrauen bezüglich der Zukunft des Unternehmens zu tun. Vielmehr werde das Geld zur Begleichung der Erbschaftssteuerforderung des Finanzamts benötigt.