Exzellentes Prekariat

imago/Christian Ditsch Ohne mies bezahlte Lehrbeauftragte läge der Unibetrieb längst brach (Berlin, 6.11.2014)

Eine Stelle an der Universität – das klingt für viele Außenstehende nach einer sicheren Einnahmequelle. Dass das oftmals nicht zutrifft, weiß die Soziologin Ricarda Kramer, die vergangenen Mittwoch zusammen mit Kollegen und Gewerkschaften eine Onlinepressekonferenz abhielt, nur zu gut. Die 28jährige wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Technischen Universität Darmstadt kann nicht sagen, ob sie nach ihrer Promotion weiter dort arbeiten darf. Seit zweieinhalb Jahren unterrichtet sie bereits am Institut und leistet Überstunden. Noch könnte sie bis zu sechs weitere Jahre befristete Verträge erhalten, bis sie ihre Dissertation beendet. Ob es für sie danach noch eine Stelle an der Universität gibt, ist ungewiss. »Es gibt keine Lebensplanung«, entgegnet sie auf die Frage, ob sie vorhat, eine Familie zu gründen. Oft müssen Lehrer an Hochschulen auch die Einrichtungen und Städte wechseln. Dank des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes dürfen an Universitäten legale Kettenverträge über die normale Frist von zwei Jahren hinaus verlängert werden. Ein Umstand, der zu wachsender Prekarisierung führt.

Kramer engagiert sich in der Initiative »Darmstadt unbefristet«, die diese Umstände bekanntmacht und sie beseitigen will. Ihre Motivation begründet sie mit den kommenden Studenten, denn sie hat das Gefühl, dass für sie und ihre Kollegen »der Zug schon abgefahren« sei. Frust, Unsicherheit und Planlosigkeit plagen deutschlandweit Tausende Mitarbeiter an Forschungseinrichtungen. Und dann kam auch noch die Coronapandemie. Eine Umfrage, die »Darmstadt unbefristet« zusammen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hessen durchgeführt hat, liefert haarsträubende Zahlen über Mehrarbeit und Stress, worunter am Ende auch die Studenten und die Forschung leiden.

Rund 80 Prozent der etwa 3.000 befragten Hoschschulmitarbeiter machen sich sehr häufig oder oft Sorgen um die eigene berufliche Zukunft und diese permanente Unsicherheit übersetze sich in einen »enormen psychischen Druck, der potentiell krankmacht«. Während der Pandemie habe der Stress für 60 Prozent der Angefragten zugenommen, denn sich auf die digitale Lehre einzustellen, bedeutete eine zusätzliche Belastung von mehr als 75 Prozent. Befristete Kollegen müssten auch abends und am Wochenende arbeiten. Dabei hätten sie oft nicht einmal eine volle Stelle. 84 Prozent der Lehrenden hätten ihre Forschungsvorhaben dadurch vernachlässigen müssen.

In Hessen sind rund 90 Prozent der wissenschaftlichen Beschäftigten an Hochschulen befristet angestellt, wie aus den Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Verdi und die betroffenen Wissenschaftler verweisen darauf, dass die meisten Aufgaben Daueraufgaben sind, die entsprechend Dauerstellen benötigten. Als Sofortmaßnahme wird eine Verlängerung von befristeten Verträgen wegen des coronabedingten Mehraufwands gefordert. Denn nicht einmal das ist gesichert. Zwar hat die Bundesregierung eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorgenommen, die eine Verlängerung von befristeten Verträgen wegen der Pandemie um zwölf Monate ermöglicht. Aber bindend ist sie nicht.

Landesweit vereint das »Netzwerk gute Arbeit in der Wissenschaft« die regionalen Initiativen, die sich gegen die Prekarität im Unibetrieb gegründet haben. Hunderte wissenschaftliche Mitarbeiter sind in dem Zusammenschluss organisiert, gemeinsam fordern sie eine Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die Anerkennung der Arbeit während der Promotion als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und unbefristete Verträge für alle Beschäftigten, die ihren Doktortitel bereits erlangt haben. Für den 19. Juni laden sie zu ihrem nächsten bundesweiten Netzwerktreffen, das pandemiebedingt in digitaler Form stattfinden wird. Dort wollen sie alternative Personalmodelle diskutieren, um der Prekarisierung des wissenschaftlichen Personals ein Ende zu setzen.