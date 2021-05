Nachschlag: Erleuchtung durch Fakten

ZDF/Christian Godau Alles nur Papier: Dirk Steffens erzählt in »Terra X« vom Wahnsinn des Kapitalismus

Ein Prozent der Menschheit verfügt heute über 40 Prozent allen Reichtums. Nie zuvor war die Ungleichheit größer. 40 Millionen Menschen leben nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation unter sklavereiartigen Bedingungen. Zugleich wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer, wobei mit der Ausbeutung eine rücksichtslose Plünderung von Ressourcen einhergeht, verantwortlich für die globale Umweltkatastrophe. In der Sendereihe »Terra X« hat sich nun der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens dieser unerhörten Fakten angenommen und präsentiert unter dem Titel »Wem gehört die Welt?« eine dreiteilige »Geschichte des Reichtums«. Man kann sich die Reise von der Vorzeit bis in die Gegenwart in der Mediathek schon ganz ansehen. Das lohnt allein wegen Details wie der im Sozialismus gefertigten Glühlampen, die ewig halten, während der Ware aus kommerzieller Produktion der Verschleiß eingebaut ist. Damit dem Zuschauer endlich ein Licht aufgeht: Der Kapitalismus ist nicht alternativlos! (jt)