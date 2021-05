Demnächst hinter Mauern

Mit großkopferten Rappern und Musikern wie Nas, LL Cool J und Grandmaster Flash ist in New York der Grundstein für ein neues HipHop-Museum gelegt worden. Der Bau der Ausstellungshalle im Stadtviertel Bronx soll 2024 abgeschlossen sein und rund 80 Millionen Dollar (etwa 65 Millionen Euro) kosten. »HipHop ist eine der Sachen, die meinem Leben eine Bedeutung gegeben haben«, sagte LL Cool J bei der Grundsteinlegung am Donnerstag. Was Nas gesagt hat, wissen wir gerade nicht, aber ein wenig gehaltvoller war’s hoffentlich schon. (dpa/jW)