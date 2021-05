Eng im Schritt

imago images/ANP Lila Leder und viel Haut: Maneskin beim ESC

Klar, dass Bonnie Tyler am Samstag abend vor dem Fernseher saß und das ESC-Finale verfolgte, das dieses Jahr in Rotterdam stattfand. Der dpa hatte die walisische Poprockröhre kurz zuvor gesagt: »Ich liebe die verrückten Outfits und bin gespannt, wer gewinnt.« Besonders geschmackssicher war sie ja nie, die Gute, aber die italienischen New-York-Dolls-Wiedergänger Maneskin, die offensichtlich nicht nur eine schwer bezuckerte SZ-Journalistin mit »heißem Glamrock« aus der Fassung brachten, überzeugten nicht zuletzt durch im Schritt schmerzhaft enge lila Lederhosen, ansonsten waren sie ziemlich nackig. Kann man schon mal machen. Platz eins gab’s also für das Quartett, interessant war sonst fast nix, hier und dort ein nicht fürchterlich furchtbares Lied unter ansonsten richtig schlimmen: Hoppelpop aus der Konserve, Schmalz für Ohren, die so was brauchen; einen vorletzten Platz gab es für die Ukulelen-Grinsekatze aus Deutschland, deren Namen ich leider grad wieder vergessen habe, und einen letzten Platz, hihi, für England. Dass die Mädels aus Zypern und Albanien jeweils mit extraknappen Eiskunstläuferinnenoutfits auftraten, die zum Verwechseln ähnlich aussahen, war schon irgendwie niedlich (die Armen). Fast noch niedlicher: Der Sänger der Maneskin (Foto) haut sich bei der Siegesfeier vor laufenden Kameras einigermaßen offensichtlich was in die Nase, kriegt, darauf angesprochen, möglicherweise ein wenig Schiss vor der eigenen Hybris und behauptet: »Ich nehme keine Drogen.« Hey, wir doch auch nicht, Damiano.