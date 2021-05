Schutz von demokratischen Prinzipien angemahnt

Lino Mirgeler/dpa Protest gegen Handelsabkommen CETA auf der Landesdelegiertenkonferenz der baden-württembergischen Grünen (Schwäbisch Gmünd, 19.11.2016)

Knapp 50 Organisationen und Initiativen, darunter Foodwatch, ATTAC und Greenpeace, haben die Grünen aufgefordert, das Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) abzulehnen. In einem offenen Brief vom Sonnabend heißt es:

Sehr geehrte Frau Baerbock, sehr geehrter Herr Habeck,

wir, die unterzeichnenden Organisationen, fordern Sie dringend auf, im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 ein klares Nein zum Freihandelsabkommen CETA einschließlich der vorläufigen Anwendung festzuschreiben und klare Anforderungen an künftige Handelsabkommen zu formulieren. Im bisherigen Entwurf rücken Sie vom klaren Nein zu CETA deutlich ab, indem Sie CETA zwar nicht ratifizieren wollen, aber offensichtlich auch nicht ablehnen. Statt dessen wollen Sie es »bei der Anwendung der derzeit geltenden Teile belassen«.

Mit dieser »vorläufigen« Anwendung sind weite Teile von CETA schon in Kraft. Auch wenn die umstrittenen Schiedsgerichte noch entfallen: In sogenannten CETA-Ausschüssen tagen bereits jetzt die Vertreter*innen der kanadischen Regierung und der EU-Kommission unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit ihren Beschlüssen können sie Gesundheits-, Verbraucher-, und Umweltstandards in Europa senken – z. B. durch eine Reduzierung der Hygienekontrollen bei Fleischimporten oder wenn sie die in Kanada geringeren Sicherheitsstandards für Pestizide als gleichwertig mit europäischen Vorgaben anerkennen. Solche weitreichenden Entscheidungen werden ohne parlamentarische Kontrolle getroffen und sind zudem völkerrechtlich verbindlich. Damit wird eine Aushöhlung unserer Demokratie betrieben.

Jahrelang haben sich die Grünen klar gegen das Handelsabkommen ­CETA ausgesprochen, bundesweite Demos unterstützt, und auf der Website der Grünen-Bundestagsfraktion heißt es weiterhin: »Wir Grünen im Bundestag lehnen (deshalb) CETA ab.« Das erwarten wir auch künftig von den Grünen. Und wir erwarten, dass Sie keinen Handelsabkommen zustimmen, deren Ausschusswesen die parlamentarische Kontrolle ausschalten. Wir als zivilgesellschaftliche Organisationen bitten Sie eindringlich, den Schutz von demokratischen Prinzipien und den Einsatz für das Gemeinwohl in der Wirtschafts- und Handelspolitik im Wahlprogramm der Grünen unmissverständlich zu verankern. Um CETA zu stoppen und Neuverhandlungen möglich zu machen, müssen Bundestag oder Bundesrat CETA ablehnen. Setzen Sie sich für eine entsprechende Abstimmung ein!

Jason Lee, Länderdirektor der Kinderrechtsorganisation Save the Children in den besetzten palästinensischen Gebieten, erklärte zum Waffenstillstand in Nahost:

Ein Ende der Kämpfe bedeutet nicht ein Ende des Leidens der Kinder. Wir dürfen nicht vergessen, welche Nachwirkungen dieser 11tägige Konflikt für das Leben und die Lebensgrundlagen von gefährdeten Familien und Kindern verursacht hat: 65 palästinensische Kinder wurden im Gazastreifen getötet, etwa 500 verletzt. Zwei israelische Kinder kamen im Süden Israels ums Leben. Die Kinder auf beiden Seiten werden ihr ganzes Leben lang mit den mentalen, emotionalen und physischen Narben leben. Es müssen Schritte unternommen werden, um die Blockade des Gazastreifens sofort aufzuheben. Sie ist die Hauptursache dafür, dass die Kinder im Gazastreifen rechtlos sind.