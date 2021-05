Wahlkampfhilfe wider Willen

Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/via REUTERS Polexit? Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski im Parlament in Warschau (28.10.2020)

Anfang Mai half das polnische Linksbündnis der rechten Regierung bei der Ratifizierung des EU-»Wiederaufbaufonds«. Der Vorgang erregte Aufmerksamkeit und Unmut an der linken Basis. Offiziell begründete das Linksbündnis seine Entscheidung mit staatspolitischer Verantwortung: Man wolle nicht bewirken, dass Polen die Brüsseler Milliarden entgingen, die dem Land im Rahmen des Programms zustünden. Kurzfristig aber spielt diese Mitwirkung der Propaganda der Rechtsregierung in die Hände, sich als effiziente Vertreterin der Interessen Polens im Großen wie im Kleinen darzustellen. Und sie beglaubigt damit auch etliche amtliche Lügen in diesem Zusammenhang.

Ärger mit Brüssel

Die erste davon ist, dass die EU-Milliarden dazu genutzt würden, das umfangreiche Sozial- und Investitionsprogramm namens »Polnische Ordnung« zu finanzieren, das die PiS wenige Tage nach der Ratifizierung des EU-Fonds präsentiert hat. Das wird, wenn alles gemäß dem Buchstaben des Plans passiert, so nur ansatzweise gehen. Denn der EU-»Wiederaufbauplan« setzt vier Schwerpunkte, die mit den Inhalten der »Polnischen Ordnung« nur entfernt zu tun haben. Zum Beispiel sind darin weder die massiven Investitionen in das öffentliche Gesundheitswesen vorgesehen noch die Hilfen zum Wohnungskauf für polnische Familien und die Stundung von Darlehen bei der Geburt zweiter und weiterer Kinder. Allenfalls schnelles Internet für alle und der Wiederausbau des öffentlichen Nahverkehrs lassen sich mit etwas argumentativer Akrobatik mit den aus Brüssel vorgegebenen Zielen vereinbaren. Sollte die PiS EU-Mittel entsprechend ihren eigenen Schwerpunkten umleiten, droht ihr Ärger mit Brüssel bis hin zum Stopp der Auszahlungen.

Der PiS dürfte das entgegen dem Anschein wenig ausmachen. Sie ist ohnehin nicht überzeugt von der polnischen EU-Mitgliedschaft und trägt sie nur mit, weil und solange einiges an Geld aus dem Brüsseler Haushalt ins Land fließt. Sollte Brüssel die Auszahlungen stoppen, wäre das eine Steilvorlage für die »Polexit«-Agitation, die in den Reihen der Regierungskoalition ständig implizit betrieben wird: ganz aktuell zum Beispiel anhand des Beschlusses des Europäischen Gerichtshofs über die kurzfristige Schließung des Braunkohletagebaus Turow bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens wegen Schädigung der Umwelt im Nachbarland Tschechien und mangelnder Berücksichtigung der von dort eingegangenen Einwände. Wenn das Linksbündnis genau auf dieses Szenario setzen sollte, um sich anschließend selbst als Verteidiger der polnischen EU-Mitgliedschaft in Stellung zu bringen, ist das eine zumindest sehr riskante Strategie. Denn alle Trümpfe der Propaganda hat die Regierung in der Hand.

Hilflosigkeit der Linken

Zweitens ist die PiS inzwischen selbst schon dabei, ihr großes Programm in politisches Kleingeld zu wechseln: Die »Polnische Ordnung« soll in sieben Jahren verwirklicht werden, was im politischen Kalender bedeutet, dass die PiS damit noch zweimal wiedergewählt werden will: 2023 und 2027. Und sie ist es nun einmal, die, solange sie an der Macht ist, tatsächlich über die Vergabe eigener oder EU-Mittel entscheidet und damit gegenüber der Bevölkerung als diejenige Kraft erscheint, die diese Wohltaten verteilt. Ihre Politiker bestreiten den wahlkampfbezogenen Charakter der »Polnischen Ordnung« nicht einmal: Andrzej Dera, Staatssekretär in der Präsidialkanzlei, sagte am Sonntag im Fernsehsender TVN 24, schließlich wolle die »Vereinigte Rechte« den Leuten zeigen, was sie für sie tun könne und wolle. Wollte das Linksbündnis dazu die Hand reichen, dass die PiS »die Spendierhosen anzieht«?

Der Grund für diese eigentümliche politische Hilflosigkeit der Linken ist ein struktureller: den bürgerlichen Staat zum Mittel von Umverteilungsaktionen innerhalb des Systems zu machen, anstatt dieses zu verändern, ist Glaubensartikel selbst der Radikalreformisten von Razem. Wovon man auf seiten des Linksbündnisses auch kein Wort hört, ist, dass der gesundheitspolitische Teil der »Polnischen Ordnung« überhaupt nicht auf die PiS zurückgeht. Die Zielgröße von sieben Prozent des Bruttosozialprodukts für das Gesundheitswesen war eine Forderung der Proteststreiks polnischer Ärzte und Krankenpfleger im Jahre 2018. Damals hatten die Streikenden mit Unterstützung der Linken diesen Wert für 2021 gefordert und waren dafür noch von der Regierung beschimpft worden.

Heute fällt der Linken zu dieser Verwässerung öffentlich nichts ein. Ebensowenig nutzt sie für ihre Argumentation, dass die hochfliegenden Ankündigungen von Verbesserungen im Gesundheitswesen von den Tatsachen Lügen gestraft werden: Nach der Lockerung der Coronamaßnahmen melden sich in den Krankenhäusern Zehntausende von Krebspatienten, denen während der Pandemie die Behandlung aus logistischen Gründen verweigert wurde. Jetzt gehen die aufgeschobenen Chemotherapien und Bestrahlungen schon wieder über die Kapazitäten des Systems. Und niemand macht die PiS dafür verantwortlich.