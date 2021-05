»Theo-di-zee«. Während ich koche, liest Roswitha aus dem Lexikon ihrer verstorbenen Großtante vor, Band 22, T bis U: »›Theodizee ist im engeren Sinne der Versuch einer Rechtfertigung Gottes angesichts des von ihm trotz seiner Allmacht und Güte zugelassenen Übels, Bösen und Leidens in der Welt …‹« – »Seit wann braucht der Boss ’ne Rechtfertigung?« grummelt Udo und schaut ungnädig zum Herd rüber. Rossi zitiert weiter: »›Das Motiv der Theodizee tritt in fast allen Religionen auf …‹, und jetzt kommt hier mit Kuli ein Pfeil«, erklärt sie, »da steht in Tante Hiltruts Schrift: ›siehe Postkarte‹.« – »Zeig mal.« Ich greife mir die Karte, vielleicht so ein entzückender Gruß vom Taj Mahal aus den 60ern? Weit gefehlt. »Shit happens« ist das Thema der Funcard aus dem Discordia-Verlag. Es wird für alle Religionen durchgespielt. Frei übersetzt: »Taoismus: Mist passiert. Buddhismus: Wenn Mist passiert, ist es nicht wirklich Mist. Hinduismus: Der Mist kommt von früher. Islam: Wenn Mist passiert, ist es der Wille Allahs. Christentum: Wenn Mist passiert, hast du ihn verdient. Judentum: Warum passiert der Mist immer mir?«

»Mit dem letzten kann ich mich identifizieren!« Udo starrt auf seinen Teller. »Was ist denn das wieder für eine Veganerpampe?!«

Jackfrucht-Gulasch: Eine Zwiebel, drei Knoblauchzehen und drei kleine Kartoffeln schälen. Zwiebel in Scheiben schneiden. Knoblauch grob hacken. Kartoffeln in kleine Würfel schneiden. 200 g Jackfrucht natur (gibt es abgepackt in Würfelform) in einer Pfanne mit Öl anbraten und mit drei EL Paprikapulver, einem TL Cayennepfeffer und etwas Salz würzen. Zwiebeln und Knoblauch mit anbraten. Drei EL Tomatenmark unterrühren, einen EL Agavendicksaft hinzugeben und mit 200 ml Rotwein ablöschen. Das Ganze etwas köcheln lassen und mit 400 ml Gemüsebrühe aufgießen. Rosmarin zufügen. Die Kartoffelwürfel hineingeben und gut umrühren. Bei niedriger Hitze, gegebenenfalls mit Deckel, für ca. 30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken. Dazu Nudeln reichen.

»Lass mal die schlechte Laune, Udo.« Roswitha nimmt mich in Schutz. »Heute ist Pfingsten, und da sind nun mal die Geschenke am geringsten, wie Brecht gesagt hat.« – »Während Geburtstag, Ostern und Weihnachten etwas einbrachten«, seufzt Udo. Zur Feier des Tages hole ich Tante Hiltruts Familienbibel. »Jetzt komm mir nicht damit!« protestiert Udo, »ich weiß, was da steht: ›In den letzten Tagen will Gott ausgießen von seinem Geist auf alles Fleisch‹. Fleisch steht da!« – »Ruhe!« Rossi blättert. »Wie heißt die Geschichte noch mal, wo die plötzlich alle erleuchtet sind und eine nette Kommune gründen?« – »Apostelgeschichte«. Sie hat die Stelle: »Hier: ›Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander, und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und theilten sie aus unter Alle, nach dem Jedermann noth war.‹ (Apg 2, 44 f). Das ist doch praktizierter Kommunismus! Und die Predigt, die Petrus davor hält, hat alle Merkmale einer ›klaren Zielstellung hinsichtlich der öffentlichen Meinungs- und Bewusstseinsbildung‹, oder?« – »Jawoll! Ein Fall für den Verfassungsschutz.«