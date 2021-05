Sprachlose Kunst

Right Way Down Eine traditionelle Manege sucht man bei den Handakrobaten von »Right Way Down« vergebens

Beim Durchblättern deutscher Kulturprogramme auf zeitgenössischen Zirkus zu treffen, ist eher Glück als die Regel. Mancherorts ist der »neue Zirkus« (französisch: »Nouveau Cirque«) in Deutschland zwar schon seit Jahren etabliert, auf seiten des Publikums aber zum größten Teil selbst von versierten Kulturliebhabenden noch mit einem Fragezeichen versehen. Zuviel Manege, zu viele gequälte Tiere und zu viele Kuriositäten kleben am traditionellen Begriff des Zirkus, als dass er in seiner zeitgenössischen Gestalt in Deutschland gebührende Aufmerksamkeit bekäme. Shows, die unter das Label Zirkus fallen, werden nicht einmal als eigenständige Kunst anerkannt und fallen somit aus der Kulturförderung heraus. Zirkus als ästhetischen Beitrag für die darstellenden Künste, zur Kultur, aber auch als einen politischen Wert zu betrachten, fängt hierzulande gerade erst an.

Das Land, in dem zeitgenössischer Zirkus das größte Fundament besitzt, ist Frankreich. Von hier aus kommen nicht nur ästhetische Energien, Inspirationen und neue Formate für die Zirkuswelt, auch die Chancen für Artisten, ihrer Arbeit nachgehen zu können, sind weltweit die besten. Warum es in Frankreich die wichtigsten Artistikschulen und allgemein eine hohe Anerkennung für den Zirkus gibt, geht zum Teil aus seiner historische Entwicklung hervor, lässt sich allerdings nicht nur damit erklären. Eine Rolle spielen ebenfalls das Verhältnis von Staat und Kulturschaffenden und die öffentliche Nachfrage und Rezeption.

Ein Blick auf die Geschichte dieser Kunst zeigt, warum in Deutschland oft noch an Seelöwen und eine Form von Exhibitionismus gedacht wird, wenn von Zirkus die Rede ist. In seiner Evolution machte der traditionelle Zirkus mehrere Phasen durch: Eine, nämlich die des »Exotismus«, lässt sich dabei nach Deutschland zurückführen. Ein Hamburger Fischhändler war es, der Ende des 18. Jahrhunderts merkte, dass die bloße Ausstellung von Kuriositäten ein Publikum anzog. Bereits zu diesem Zeitpunkt jedoch entwickelte sich der Zirkus abseits der Tierdressur; prägend für diese Periode waren Luftakrobatikshows, die repräsentieren wollten, dass der Mensch endlich fliegen kann.

Im Wandel der Zeit

Revolutionär für den Zirkus und damit ausschlaggebend für seine Bezeichnung als »modern« war die Entstehung der ersten Zirkusschulen in den 1930er Jahren. Auch in Frankreich war die Gründung von Artistenschulen ein Meilenstein für die Etablierung des Zirkus in der Kulturlandschaft. In den 1980er Jahren entstanden diese überall im Land und bilden bis heute Artisten aus, darunter die legendäre Académie Fratellini, deren Angehörige inzwischen einen Auszubildendenstatus erhalten und während der Schulzeit entlohnt werden. Mitte des Jahrzehnts gründete das Kulturministerium das »Centre National des Arts du Cirque«, über das die Szene Subventionen für Shows, Fortbildungen und Festivals erhielt. Damals bildeten sich sowohl ästhetische und formelle als auch politische Merkmale heraus, die den zeitgenössischen Zirkus bis heute prägen.

Das wohl Zeitgenössischste am zeitgenössischen Zirkus ist die Tatsache, dass seinen Erscheinungsformen keine Grenzen mehr gesetzt sind. Lichtinstallationen, die durch optische Täuschungen bewegliche Landschaften auf die Bühne projizieren, in denen sich die Künstler bewegen (»Cinématique«, Adrien M und Claire B, 2015), oder Artisten, die auf der Bühne in einem Akt der Verausgabung eine Wand mit bunter Farbe bewerfen und auf einer Holzbank sitzend Nägel mit einem Hammer bearbeiten (»Work«, Claudio Stellato, 2020) – das Label Zirkus tragen inzwischen auch Vorstellungen, in denen es vordergründig nicht mehr um Artistik geht.

»Nouveau Cirque« begann in jener Zeit in Frankreich als eine Bewegung von Artisten, die den Zirkus neu definieren wollten. Der für die meisten Menschen offensichtlichste Unterschied zum traditionellen Zirkus ist der Wegfall der Tiernummern (Anfang der neunziger Jahre zeigte der Cirque Plume eine inzwischen als Manifest geltende Show, in der als Tiere verkleidete Menschen auf der Bühne dressiert wurden). Durch die Gründung von diversen Zirkuskompanien fand eine Neuordnung in der »Architektur« der Spektakel und unter den Darstellenden statt. Zirkus zeigte sich als Solo, zu zweit oder in Kollektiven beliebiger Größe – die Show als eine sukzessive Abfolge unterschiedlicher Nummern, geleitet von einem Zirkusdirektor, verlor sich. Die Manege als zentraler Ort der Aufführung verschwand, übrig blieb nur ihre Metaphorik: Die kreisförmige Anordnung bietet von überall den gleichen Zugang zum Geschehen auf der Bühne, das Publikum findet sich also in einer egalitären Gemeinschaft wieder.

Artistik ist im zeitgenössischen Zirkus nicht mehr Sinn und Zweck, sondern ein Mittel, um ein Narrativ zu gestalten. Das Mittel selbst umfasst dabei artistische Höchstleistungen in allen Disziplinen, gleichzeitig aber auch Theater, Tanz und Musik. Die Genregrenzen verschwinden. Ein Universum erschaffen, eine Geschichte erzählen, die ihre Inspiration aus dem Leben, der Wissenschaft, der Architektur oder sonst woher hat, das sind die Intentionen des Nouveau Cirque. Als Hybrid behandelt er ein jegliches Sujet auf seine eigene Art, wobei narrative und ästhetische Effekte vor allem durch die Theatralik der Bewegung entstehen.

imago/UIG Mit Luftakrobatikshows wurde angedeutet, dass der Mensch endlich fliegen kann: Alfredo Codona (USA, ca. 1933)

Losgelöst

Poesie und Humor werden gesucht und erhalten, genauso wie der Traum, eine Rolle, die über ihre Funktion als Stilmittel sogar noch hinausgeht. In einem soziologischen Kontext werden sie zum Spiegel der Gesellschaft und können häufig auch als politische Elemente wahrgenommen werden. Jedes Spektakel funktioniert nach seinen eigenen Prinzipien, oftmals in einer völlig losgelösten Welt. Allerdings können dem Zirkus in struktureller und ästhetischer Hinsicht Ideale zugrunde gelegt werden, die sich auch politisch analysieren lassen. Seine verflochtene Identität zum Beispiel; zwar existieren klassische Disziplinen wie Luftakrobatik und Jonglage noch als Kategorie, ihre Zusammenführung und Neuerfindung, aber auch die Integration aller Formen physischen Ausdrucks in das Repertoire wird als politisches Banner für Diversität vorgetragen. Diese bezieht sich dabei nicht nur auf die Disziplinen, sie geht vor allem aus der sozialen Diversität der Akteure hervor.

In Frankreich sorgten diese Entwicklungen dafür, dass sich die Stellung des Zirkus zwischen Theater, Tanz, Konzert und Performancekunst in der Kulturlandschaft festigte. Alle Bestandteile der sogenannten Performance Art Value Chain, darunter Recherche, Produktion, Kommerzialisierung und Kreation, wurden nach und nach staatlich subventioniert. Seit 1998 bieten acht Gymnasien im Land sogar die Möglichkeit, ein Abitur im Bereich Zirkus abzulegen. Wer sich als junger Mensch dabei erwischt, mit allen nur erdenklichen Objekten zu jonglieren oder permanent auf den Händen zu stehen, statt Formeln zu lernen, kann einen Teil der Abiturprüfungen in einer Zirkusdisziplin ablegen.

Neben den Ausbildungsmöglichkeiten können darstellende Künstler in Frankreich zudem einen Status erhalten, der ihnen auch bei unregelmäßiger Beschäftigung ein monatliches Einkommen sichert. Unabhängig davon, ob man in der Branche in der Technik, Choreographie oder Artistik arbeitet. Wenn man als »Intermittent du Spectacle« (für Künstler geschaffener Sonderstatus) beim Arbeitsamt immer wieder nur eine kurzfristige Beschäftigung vorweisen kann, erhält man eine monatliche Auszahlung auch in Zeiten der Erwerbslosigkeit, solange eine bestimmte Stundenzahl an Arbeit erreicht wird.

Im Vergleich zu Deutschland wird dem Zirkus in Frankreich eine wichtigere Rolle zuteil, nichtsdestotrotz müssen sich Akteure allerdings auch hier um Spielstätten und Publikum bemühen. »Wir müssen das Repertoire weiterhin ausbauen, der Zirkus ist jünger als andere künstlerische Formen« meint Maryka Hassi, gemeinsam mit zwei Kollegen Gründerin der Compagnie Bivouac, die ihre Büros in Bordeaux hat. Sie gibt sich nicht wirklich einverstanden mit der Bemerkung, dass zeitgenössischer Zirkus in Frankreich einen hohen Stellenwert hat. »Ich glaube, dass der Zirkus immer noch nicht auf einer Stufe mit dem Theater oder dem Tanz steht, obwohl er inzwischen institutionalisiert ist (…) Aber im Kopf der Leute bleibt er doch noch oft traditionell«. Bivouac arbeitet eng zusammen mit der Zirkusschule in Bordeaux, wo mit der Ausbildungsklasse gerade eine Art »Laboratorium« stattfindet.

Kunst für alle

Die Recherche dreht sich um Fragen nach Schwarmintelligenz (übertragen der Fähigkeiten einzelner auf das Verhalten in Gruppen), Informationsüberfluss und künstlicher Intelligenz. Neben der Thematik ist der Ausgangspunkt für die Suche nach Showmaterial eine Bühnenstruktur in Form einer Drehscheibe, zum Einsatz sollen ebenfalls ein kleiner Roboter und ein Videoprojektor kommen. Für die Vorbereitung fand ein Gespräch mit einem Physiker statt, dessen Beobachtungen von Organisation und Wahrscheinlichkeiten in sozialen Gruppen als Basis für die Kreation von Szenen dienen. Was wird erzählt, wenn ein Artist hinter dem Roboter versucht, dessen Bewegungen nachzuahmen? Was kommt beim Publikum an, wenn auf der Bühne das blanke Chaos herrscht? Wenn gleichzeitig eine Trapezkünstlerin an den Füßen durch den Raum gezogen wird, sich die Drehscheibe in rasender Geschwindigkeit dreht und sich am Rand der Bühne Darstellende um ein Mikrofon reißen, um ihren Gedanken über den Defekt einer Kaffeemaschine freien Lauf zu lassen? Das Laboratorium als Metapher ist ein gutes Beispiel, um einen Einblick in den Schaffensprozess von Zirkusshows zu bekommen. Am Anfang steht immer die Bewegung, die im Zuge von Improvisationen und Experimenten mit Bedeutung aufgefüllt wird.

Die Compagnie Bivouac tourte in den vergangenen Jahren mit einer schwindelerregenden Bühnenstruktur durch Frankreich, die man sich als Maschinerie vorstellen kann, in der sich die Artisten bewegen. Die Inspiration für die Spektakel kommt für sie vor allem aus der Wissenschaft; Themen wie Raum und Zeit, Wahrscheinlichkeit oder künstliche Intelligenz werden aufgegriffen. Was die Bilder auf der Bühne genau erzählen, bleibt der Interpretation der Betrachter überlassen, dass sich die Dramaturgie jedoch auf aktuelle Phänomene stützt, ist offensichtlich. »Es geht zuerst darum, ein Gefühl oder eine Ästhetik zu vermitteln«, meint Hassi, »natürlich gibt es aber auch Formate, die absichtlich einen politischen Diskurs einbringen. Als Artist verkleidest du Dinge, die im Leben passieren, du bist durchlässig für das, was um dich herum passiert, und selbstverständlich nimmst du die Gesellschaft in ihrer Entwicklung dabei wahr. Ein Spektakel, egal ob beabsichtigt oder nicht, hat immer auch eine gesellschaftliche Botschaft.«

Unabhängig vom Spektakel an sich erkennt die ehemalige Schauspielerin die politische Seite auch auf der strukturellen Ebene des Zirkus: Anders als zum Beispiel das Theater oder die Oper erscheint er als weniger elitär, da es keine, wie es so schön heißt, »kulturelle Versiertheit« braucht, um sich das Geschehen auf der Bühne aneignen zu können. Zirkus ist eine sprachlose Kunst, kulturell und sozial unabhängig. Er setzt keinerlei Initiierung voraus und bietet den gleichen Zugang für alle Menschen, da er eine Sensibilisierung auf der Gefühlsebene sucht. Vielfalt und Offenheit sind damit nicht nur Merkmale für seine Strukturen und Darstellungsformen, sie sorgen auch für die Vielfalt und Offenheit unter den Zuschauenden.