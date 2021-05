»Am besten jefalln ma de Sitze hier«

Rudi Denner »Revolution rückwärts«: Den Sozialismus darf es nie gegeben haben

Vor 45 Jahren wurde der Palast der Republik eröffnet. Nur 14 Jahre lang war dieser in der Tradition der sozialistischen Arbeiterbewegung stehende Volks- und Kulturpalast zugänglich. Am 19. September 1990 wurde er durch die Regierung der DDR geschlossen, einen Tag später votierten die Volkskammer der DDR und der Bundestag in Bonn für den Einigungsvertrag vom 31. August. Das Ende des Palastes fällt mit der Liquidierung der DDR zusammen und ist zugleich die Geburtsstunde der Berliner Republik. Und da die neue bürgerliche Republik nicht an ihre Geburt bzw. den historischen Sozialismus erinnert werden wollte, musste das beliebte Volkshaus gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung weg.

Im Dezember letzten Jahres wurde das architektonische Wahrzeichen der neuen Republik, das Humboldt-Forum, offiziell eröffnet. Um seine Nutzung wird bis heute gerungen. Was klar ist: Es soll ein Museums- und Veranstaltungsbau sein. Der Philosoph Klaus Heinrich fragte, die Bauherren betreffend: »Wo­ran möchten sie erinnern, und woran erinnern sie wirklich?« Für ihn ist das Forum ein Gemisch aus Klassizismus, Barock und italienischem Rationalismus. Das könne allenfalls langweilig, schlimmstenfalls disziplinierend wirken. Denn Veranstaltungen deuteten immer auf eine ordnungsstiftende Zentralinstanz hin und seien »ein Training, um in der vorgesehenen Weise zu funktionieren«. Zucht und Ordnung sind Elemente dessen, was der Architekt Hans Stimmann Mitte der 90er Jahre im Rahmen der sogenannten Kritischen Rekonstruktion eine »Revolution rückwärts« nannte.

Die Proteste und Diskussionen gegen diese Rückwärtsrolle zu einem imaginierten intakten Berlin halten mittlerweile doppelt so lange an, wie der Palast überhaupt genutzt wurde. Ein wichtiger Akteur in diesem Kampf ist der »Freundeskreis Palast der Republik«, 2007 hervorgegangen aus der Bürgerinitiative »Pro Palast«.

Verloren, aber nicht vergessen: Der Palast der Republik als Lichtinstallation

Im Kultur- und Nachbarschaftszen­trum Rudi in Berlin-Friedrichshain kann die nunmehr 31. Wanderausstellung des Freundeskreises unter Beteiligung des Vereins »Unentdecktes Land« und des DDR-Kabinetts aus Bochum besichtigt werden. Die Pandemie wurde hier auch als Chance begriffen, die Inhalte über die Ausstellungsräume hinweg zu verbreiten. So gibt es zum einen die Exposition mit zahlreichen Fotografien, Videos und Sachzeugnissen in den Räumen des Rudi. Hier wird nicht nur über die Entstehung des Palastes, dessen kulturelles Programm und den Abriss informiert. Auch die Geschichte des Protests und die Entwicklung der Diskussionen um den Palast werden ausführlich gewürdigt. Wurde viele Jahre gegen den Abriss mobilisiert, steht der Freundeskreis heute vor der Aufgabe, die Erinnerung an den Palast wachzuhalten.

Angesichts der Tatsache, dass es unzählige Publikationen zum Thema gibt, war die kuratorische Entscheidung richtig, mehr auf Bilder als auf Texte zu setzen. Wer sich in die Geschichte vertiefen will, ist überdies eingeladen, Platz zu nehmen und sich in die ausführliche Dokumentensammlung zu vertiefen, die neben den Informationen zu politischen Aktivitäten des Freundeskreises auch Materialien von Fachleuten der Stadtentwicklung und Architektur umfasst. Zum anderen kann die Ausstellung online auf den Webseiten vom Rudi-Nachbarschaftszentrum und von R-mediabase angeschaut werden. Solange sie geöffnet ist, soll dort sukzessive weiteres Material, das der Freundeskreis gesammelt hat, zur Verfügung gestellt werden. Neben der Aufzeichnung der Eröffnungsveranstaltung findet man einen Dokumentarfilm mit zahlreichen Archivaufnahmen. Eine Stimme aus dem Off schildert das Nutzungsprogramm des Palastes: »Ein Palast wie noch nie«. Alle Gäste nutzten ihn »zur Entspannung, zur Bildung, zur Geselligkeit«. Und ein Jugendlicher kommentiert: »Am besten jefalln ma de Sitze hier.« Seine Sitznachbarn kichern.

Als räumliches Erlebnis und als Nutzungsort ist der Palast verlorengegangen, seine Spuren sind aber nicht ganz verschwunden, was auch Blüten treibt. Heute ist die Inneneinrichtung gefragt, kann im Internet gekauft werden. Ein originaler Aschenbecher mit Signet wechselt für 60 Euro den Besitzer. Wenn für den Palast nicht nur überteuerte Einzelstücke stehen, sondern das Gebäude als Volkspalast in Erinnerung bleibt, ist dies wesentlich der Arbeit des Freundeskreises zu verdanken.